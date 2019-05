Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, campione di ascolti di Canale 5. Nelle prossime puntate Dolores sarà protagonista di un'esilarante scenetta. La madre di Hipolito, infatti, si prenderà un brutto spavento quando scoprirà che Donna Francisca non è morta.

Il Segreto: il ritorno di Donna Francisca

Le anticipazioni de Il Segreto, relative alle puntate in onda tra qualche settimana su Canale 5 si soffermano sulla resurrezione di Donna Francisca (Maria Bouzas). La Montenegro, infatti, tornerà a Puente Viejo nei momenti concitati della liberazione di Alfonso e Emilia, ad opera di Maria e Fernando Mesia. Donna Francisca, appena tornata alla Casona, dimostrerà di non aver perso il vizio. Infatti maledirà le prossime nozze di Julieta (Claudia Galan) e Saul Ortega (Ruben Bernal). In seguito affilerà i coltelli per annientare una volta per tutte Severo Santacruz (Chico Garcia), il suo acerrimo nemico.

Il Segreto, trame: Dolores sviene dopo aver capito che Donna Francisca non è morta

Fernando aiuta la Montenegro

Tuttavia, le condizioni della Montenegro non le consentiranno di prendere le redini della sua immensa proprietà. Come ricorderete la matrona era stata ridotta in stato catatonico da suo cugino Fulgencio, durante la sua detenzione in manicomio. Per tale ragione Raimundo (Ramon Ibarra) obbligherà Fernando a rimandare la sua partenza per prendersi cura dei suoi libri contabili. Dall'altro canto, Dolores diventerà protagonista di alcuni siparietti che divertiranno senz'altro gli oltre tre milioni di fans delle vicende ambientate a Puente Viejo.

Anticipazioni Il Segreto: Dolores torna a Puente Viejo

Le trame de Il Segreto in onda nelle prossime settimane su Canale 5, svelano che Dolores tornerà a Puente Viejo dopo aver trascorso qualche settimana in Svizzera per fare la conoscenza di Belen, la figlia di Gracia (Selu Nieto) e Hipolito (Carmen Canivell). Intanto suo marito Tiburcio sceglierà di fare il volontario insieme ad Elsa Laguna nell'ospedale da campo, costruito per fronteggiare l'epidemia di varicella giunta a Puente Viejo.

Dolores scopre che la Montenegro è viva

Un giorno la madre di Hipolito si ritroverà davanti Donna Francisca, tanto da credere di aver visto un fantasma. La donna, infatti, si impaurirà talmente tanto da cadere in terra priva di sensi. Fortunatamente Dolores sarà soccorsa da Maria, la quale le confermerà che nessuno l'aveva messa al corrente della finta morte della Montenegro. Proprio quest'ultima comincerà a prendersi gioco della moglie di Tiburcio, considerata la donna più pettegola del paese.

Come evolverà la storia? Non ci resta che attendere le nuove anticipazioni de Il Segreto per scoprire cosa succederà.