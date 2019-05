Le vicende de "Il Segreto" continueranno ad emozionare il pubblico di Canale 5. Nelle prossime puntate italiane (delle quali non è stata ancora comunicata la programmazione) Isaac si dimostrerà decisamente geloso della complicità nata tra Elsa e il dottor Alvaro.

Guerrero, infatti, si renderà protagonista di uno scontro con il nuovo arrivato a causa della sua eccessiva gelosia nei confronti della Laguna.

Il Segreto: Elsa in aiuto dei malati

Le anticipazioni de "Il Segreto" relative alle nuove puntate che andranno in onda prossimamente su Canale 5 si soffermano sul dottor Alvaro, il quale col tempo diventerà uno dei personaggi principali della soap iberica. Il medico, infatti, si avvicinerà sempre di più ad Elsa, scatenando la furia di Isaac Guerrero.

In seguito ad una devastante epidemia di varicella, La Laguna e il dottore inizieranno a prendersi cura dei malati presso l'ospedale da campo voluto dal dottor Zabaleta.

Anticipazioni Il Segreto: Isaac, geloso di Elsa, affronta il dottor Alvaro.

In un primo momento i due non andranno molto d'accordo: Fernandez, infatti, accuserà la donna di essere un'assassina di bambini, considerandola responsabile dell'aborto di Antolina.

Anticipazioni Il Segreto: la Laguna si avvicina al dottor Alvaro

Con il passare del tempo, l'uomo si ricrederà sulla giovane, cominciando ad apprezzare i suoi modi gentili con gli ammalati. E così arriverà a chiederle perfino scusa per averla giudicata male quando ancora non l'aveva conosciuta bene.

Da questo momento in poi, la stima e l'intesa tra il dottor Alvaro ed Elsa aumenteranno sempre di più. Inoltre il medico avrà modo di aiutare l'ex fidanzata di Isaac (Ibrahim Al Shami) quando accuserà uno svenimento che richiederà alcuni giorni di riposo nell'ospedale da campo. Nel frattempo Antolina approfitterà della vicinanza tra i due per provocare la gelosia di Guerrero.

Isaac geloso di Elsa e Alvaro

Le trame de "Il Segreto" riportano che Antolina (Maria Lima) farà credere ad Isaac che Elsa (Alejandra Meco) si è consolata facilmente con il dottor Fernandez.

Il falegname, nonostante abbia tutte le intenzioni di rimanere fedele alla moglie, sarà colto da un raptus di gelosia. Infatti non esiterà ad affrontare il medico, intimandogli di lasciare stare la figlia di Amancio. Uno scontro che turberà non poco Alvaro, il quale chiederà spiegazioni alla Laguna. Quest'ultima, messa alle strette, gli confesserà di avere avuto una storia d'amore con il carpentiere, omettendo però dei particolari importanti.

All'inizio Alvaro (Alessandro Bruni) si accontenterà della versione della donna e continuerà a frequentarla.

Ma i colpi di scena non tarderanno ad arrivare, infatti il sostituito del dottor Zabaleta verrà aggredito e picchiato in strada da una banda di delinquenti. Inevitabile, dunque, chiedersi come mai i malviventi abbiano deciso di tendere un agguato al medico.