L'avventura di Andrea, Angela e Giulia a Uomini e donne starebbe per concludersi: stando a quello che racconta Vicolo delle News nelle ultime ore, i tre protagonisti del Trono Classico faranno la loro scelta tra una decina di giorni. Dopo aver anticipato che il prossimo fine settimane dovrebbe essere registrata la villa di Zelletta con Klaudia e Natalia, il famoso blog ha fatto svelato quella che dovrebbe essere la data dell'ultima puntata stagionale dei "giovani": lunedì 27 maggio.

U&D: le scelte del tronisti in studio davanti al pubblico

Stando alla notizia che ha dato in queste ore Vicolo delle News, mancherebbero poco più di 11 giorni alla fine del Trono Classico di Uomini e Donne: il blog, infatti, ha svelato quella che dovrebbe essere la data fissata dalla redazione per l'ultima registrazione stagionale.

Come si legge sul web in questi minuti, dunque, lunedì 27 maggio dovrebbe essere registrata la puntata conclusiva dei giovani, ovvero quella dedicata alle scelte dei tre tronisti attualmente in carica.

Uomini e Donne: Andrea, Angela e Giulia sceglieranno il 27 maggio (RUMORS).

Le ultime anticipazioni che sono trapelate sul dating-show, risalgono a più di una settimana fa: fino ad oggi, infatti, non c'è ancora stato il consueto appuntamento del lunedì pomeriggio con il Classico. L'indiscrezione che ha iniziato a circolare questo pomeriggio, sostiene che Andrea Zelletta, Angela Nasti e Giulia Cavaglià sceglieranno tra 11 giorni nel modo classico: in studio, davanti al pubblico e con la cascata di petali rossi a suggellare l'inizio di una storia d'amore.

Come aveva anticipato il giornalista Davide Maggio qualche tempo fa, non è prevista nessuna puntata serale di U&D prima dell'estate: a differenza di quello che è successo con Lorenzo, Luigi, Ivan e Teresa, gli attuali tronisti non si fidanzeranno nel Castello ma agli Elios.

Questo weekend dovrebbe esserci la villa di Andrea

Un'altra indiscrezione che ha dato sempre Vicolo delle News in questi giorni, riguarda qualcosa che dovrebbe accadere il prossimo fine settimana: tra domani e domenica, infatti, pare che Andrea Zelletta trascorrerà del tempo in una villa da sogno con Klaudia e Natalia.

Il Gossip che è circolato di recente, dunque, sostiene che il tronista di Uomini e Donne, prima di prendere una decisione definitiva tra le sue ultime due corteggiatrici, avrà l'opportunità di stare con loro per un paio di giorni in una bella location.

Immaginiamo che la stessa chance sarà data ad Angela e Giulia, indecise rispettivamente tra Alessio e Luca, Giulio e Manuel. Terminati tutti e tre i weekend in programma, i tronisti attualmente in carica saranno chiamati a fare la loro scelta: quanti lieto fine e quanti "no" ci saranno?

Probabilmente lo scopriremo leggendo le anticipazioni della puntata che dovrebbe essere registrata il 27 maggio prossimo.