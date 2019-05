Arrivano delle anticipazioni poco piacevoli sulla fortunata soap opera spagnola “Il Segreto”. Nelle puntate che sono andate in onda sull'emittente televisiva iberica “Antena 3” nella settimana in corso, proprio quando alla casona sembrava essere tornato il sereno, è accaduto il peggio.

Pubblicità

Pubblicità

Un momento di felicità si è trasformato in una vera e propria tragedia. Fernando Mesia e la sua nuova fiamma Maria Elena dopo essersi scambiati i voti nuziali, hanno fatto i conti con la vendetta di Severo Santacruz. In particolare il piano architettato da quest'ultimo contro Francisca Montenegro, è andato in porto durante il matrimonio dell'ex marito di Maria Castaneda. L’esplosione di una bomba ha fatto perdere la vita alla novella sposa, mentre Matias e la sorella hanno riportato delle gravi ferite.

Il Segreto, spoiler spagnoli: Matias rischia di perdere la vista, Irene sospetta di Severo

Al marito di Marcela addirittura è toccata la stessa sorte del padre adottivo Alfonso, dato che per colpa di alcuni graffi presenti in un occhio potrebbe rimanere cieco. Irene Campuzano ha avuto un grosso sospetto, visto che è arrivata a dubitare che Severo sia il responsabile dell'attentato.

Attentato durante le nozze di Fernando e Maria Elena, Elsa spiazza Isaac

Negli episodi iberici trasmessi dal 13 al 17 maggio 2019, Mauricio non è riuscito a credere che Francisca non sia al corrente degli ultimi movimenti di Severo.

Pubblicità

Nel frattempo Isaac ha visto Elsa abbastanza angosciata, mentre Maria Elena e Fernando si sono sposati. Nel bel mezzo della celebrazione nuziale è scoppiata una bomba, e oltre alla sposa che è deceduta sul colpo tra le braccia del marito, ci sono stati parecchi feriti. Il Guerrero dopo non aver trovato i suoi risparmi nel solito posto, ha pensato che Antolina se ne fosse impossessata. Intanto Severo non avendo ricevuto nessuna notizia da coloro che avrebbero dovuto far esplodere l’ordigno che gli aveva chiesto di costruire, ha temuto di avere a che fare con l’attentato.

Isaac è rimasto spiazzato da Elsa, che gli ha comunicato che la loro storia d’amore è terminata, fino a decidere di non voler vivere più sotto il suo stesso tetto.

Matias potrebbe rimanere cieco, Irene non si fida del marito

Maria e il fratello Matias si sono ritrovati a lottare tra la vita e la morte, per via delle conseguenze riportate durante la deflagrazione. Fernando si è sentito il colpevole del pessimo stato di salute della Castaneda. Precisamente nel capitolo numero 2.077, Irene ha iniziato a nutrire dei sospetti, ovvero a credere che suo marito sia l’autore della bomba che ha seminato panico in tutto il quartiere spagnolo.

Pubblicità

Mentre la nipote di Raimundo ha avuto delle forti crisi facendo preoccupare seriamente Francisca, la Del Molino è venuta a conoscenza dal dottor Zabaleta che suo marito Matias potrebbe perdere la vista, dopo aver avuto la febbre molto alta. Severo di ritorno da una passeggiata in campagna, ha negato alla moglie di avere a che fare con l’esplosione che ha stravolto le nozze di Fernando al momento del taglio della torta.