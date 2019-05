Julieta e Saul saranno al centro delle nuove puntate de Il Segreto in onda tra qualche settimane in Italia. La coppia, infatti, metterà nuovamente in forse le loro nozze a causa delle minacce di Eustaquio Molero, disposto a tutto pur di rovinare la loro felicità.

Il Segreto: Julieta rapita da Prudencio e Mauricio

Le anticipazioni de Il Segreto, tratte dalle puntate che andremo a vedere nelle prossime settimane su Canale 5, segnalano che Saul e Julieta dovranno affrontare una serie di grattacapi prima di pronunciare il loro sì. Come svelato, Eustaquio Molero se la prenderà con la coppia per aver aiutato Severo Santacruz nella questione legati ai territori di Las Lagunas. Dall'altro canto Mauricio e Prudencio (Jose Milan) scopriranno che i Molero hanno intenzione di nuocere alla Uriarte.

Il Segreto, trame: Julieta e Saul minacciati da Eustaquio poco prima delle nozze

Di conseguenza decideranno di rapire la giovane prima che giunga in chiesa per sposare l'Ortega. Nel frattempo Saul (Ruben Bernal) sospetterà subito delle intromissioni di suo fratello dopo il mancato arrivo della sua promessa sposa.

Saul salva la Uriarte, Lamberto spara a Prudencio

L'Ortega comincerà a seguire il braccio destro di Donna Francisca (Maria Bouzas) ed il fratello tanto da ritrovare Julieta segregata in una casupola abbandonata nel folto della boscaglia alla periferia di Puente Viejo.

Purtroppo i promessi sposi non faranno i conti con la vendetta di Lamberto, il figlio di Eustaquio. Il giovane, infatti, sparerà alcuni colpi di fucile contro la coppia. Fortunatamente l'intervento delle guardie civili limiterà conseguenze più gravi. Solo Prudencio sarà colpito di striscio da un proiettile sparato dal giovane indirizzato alla povera Julieta (Claudia Galan). Purtroppo le condizioni del giovane Ortega risulteranno più gravi del previsto, tanto da rendere indispensabile una trasfusione di sangue pur di salvargli la vita. Il fratello, a questo punto, acconsentirà a donargli il sangue con un delicato intervento chirurgico che avrà esito positivo.

Molero minaccia Saul e Julieta

Stando agli spoiler de Il Segreto, in onda nelle prossime settimane, rivelano che Prudencio si riprenderà molto lentamente nonostante il gesto altruista del fratello. Ma ecco che il terribile Eustaquio permetterà al figlio di uscire di galera in pochissimo tempo grazie alle sue influenze sulle autorità. A questo punto Julieta e Saul temeranno nuovi fastidi sullo svolgimento del loro matrimonio. Purtroppo i guai non tarderanno ad arrivare.

Il Molero, infatti, giungerà alla locanda di Fe (Marta Tomasa) e si auto inviterà alle imminenti nozze tra la Uriarte e l'Ortega. I fidanzati capiranno di essere nuovamente minacciati e lo inviteranno ad andarsene dal locale. Per tale ragione Carmelo proporrà alla coppia di sposarsi entro 24 ore per evitare ripercussioni da parte dei Molero. Come avanzerà la storia? Le nuove anticipazioni de Il Segreto lo sveleranno.