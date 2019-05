Sono passati pochissimi giorni dalla scelta di Angela Nasti. La ragazza è stata la prima ad aprire i battenti di questo nuovo esperimento delle scelte in diretta di Uomini e donne. La napoletana ha preferito Alessio al corteggiatore Luca. Tuttavia, poco tempo dopo il lieto evento, sul web stanno incominciando a diffondersi delle indiscrezioni alquanto importanti, che stanno cancellando la poesia del momento. Alcuni siti web hanno diffuso la notizia secondo cui la scelta di Angela sarebbe stata pilotata. Esistono numerose prove che testimonierebbero il fatto che i due ragazzi si conoscessero già. La prima è legata ad un amico in comune.

Gli indizi che stanno facendo sorgere i dubbi sulla scelta di Angela Nasti: tatuaggi e amici in comune

Subito dopo la scelta di Angela, un amico che sia lei che Alessio hanno in comune, ha pubblicato una IG Stories con scritto: "Ottima scelta amici miei". Questo, dunque, significa che il ragazzo conosca perfettamente entrambi i protagonisti dell'evento. Ma non è affatto tutto. Scorrendo a ritroso sul profilo di questa persone, sono apparse delle foto in cui il ragazzo è in compagnia del fidanzato di Chiara Nasti, la sorella di Angela. A quanto pare, dunque, Alessio non era affatto un volto nuovo nella vita dell'ex tronista.

Uomini e Donne: la scelta di Angela è stata pilotata?

Inoltre, un ennesimo dettaglio ha fatto scoppiare davvero il caos sul web. Guardando con attenzione, è apparso che Angela e Alessio hanno lo stesso tatuaggio, una palma stilizzata sul braccio. Si tratta forse di un tatuaggio fatto insieme?

Raffaella Mennoia interviene sulla vicenda: la caporedattrice nega tutto

La maggior parte degli spettatori, ormai, è convinta che i due ragazzi si conoscessero già. Ad ogni modo, in loro difesa è intervenuta Raffaella Mennoia. La caporedattrice di Uomini e Donne ha smentito il fatto che i due ragazzi si conoscessero al di fuori.

La donna ha ribadito che Angela e Alessio si siano conosciuti solo ed esclusivamente all'interno degli studi di Canale 5. Inoltre, la Mennoia ha anche spiegato che la storia del tatuaggio non è altro che una coincidenza. In realtà non c'è nulla che li lega. Il fatto che i due abbiano amici in comune, in realtà, non è affatto una cosa strana. Frequentando la stessa agenzia, infatti, è molto probabile che ci siano persone che conoscano perfettamente sia lui che lei.

Almeno per il momento i diretti interessati non hanno proferito parola in merito alla vicenda. Quale sarà, dunque, la verità? La scelta di Angela Nasti è stata davvero pilotata oppure si tratta dell'ennesimo pettegolezzo diffuso da alcuni siti web? Non ci resta che attendere per scoprire la verità.