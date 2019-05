In queste ore non si sta facendo altro che parlare delle dichiarazioni fatte a Live, non è la D'Urso sul programma Uomini e donne. Il fondatore del sito Dagospia ha accusato il talk show di Maria De Filippi di essere pilotato. In seguito a tali gravissime affermazioni, la padrona di casa ha deciso di intervenire in prima persona mandando un messaggio direttamente all responsabile del sito. Maria De Filippi ha difeso a spda tratta Uomini e Donne ed ha chiesto le generalità della persona che ha diffuso tali voci per poterlo denunciare.

Maria De Filippi difende Uomini e Donne

Le accuse contro Uomini e Donne a Live, non è la D'Urso: il programma è tutto pilotato?

Uomini e Donne è piombato al centro di una nuova bufera mediatica. Non è affatto la prima volta che il programma pomeridiano viene accusato di essere pilotato e tutto architettato dalla redazione. Ad ogni modo, non era mai accaduto che qualcuno facesse allusioni simili all'interno di un'altro programma Mediaset. Dopo le accuse emerse nel corso della precedente puntata di Live, non è la D'Urso, infatti, la De Filippi è intervenuta direttamente per chiarire la questione.

In occasione della puntata di mercoledì sera, Barbara D'Urso difese la sua collega, così come Karina Cascella. Anche quest'ultima, infatti, testimone per anni della trasmissione in quanto faceva l'opinionista, ha smentito le accuse contro il programma.

Maria De Filippi difende Uomini e Donne e vuole denunciare chi ha diffamato il suo talk

Ad ogni modo, dopo poche ore è arrivata la risposta di Maria De Filippi. La moglie di Maurizio Costanzo, nel corso della giornata di ieri, ha mandato un lungo messaggio a Dagospia, il cui contenuto è molto forte.

La conduttrice, infatti, ha smentito categoricamente tutte le accuse di manipolazione da parte della produzione del programma. La De Filippi ha detto che, se qualche concorrente ha agito in modo sbagliato prendendo in giro tutti, lo ha fatto di sua volontà. I membri della produzione non manipolano assolutamente nessuna situazione e nessuna persona, anzi. Tutti i partecipanti al talk show vengono lasciati molto liberi di agire.

Proprio per questo motivo, Maria De Filippi ha chiesto ai responsabili del sito Dagospia di fornire il nome esatto, l'indirizzo e-mail e le generalità della persona che ha diffuso tali accuse.

La conduttrice ci ha tenuto a ribadire che ognuno è libero di pensare assolutamente ciò che vuole, tuttavia quando vengono mosse accuse così pesanti e gravi è necessario assumersi le proprie responsabilità.

A quanto pare, dunque, la questione procederà nelle sedi legali opportune. Non ci resta che attendere per scoprire quali siano le ulteriori novità in merito.