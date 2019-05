Prima che si concludesse la diciottesima edizione di Amici, Maria De Filippi ha mostrato al pubblico un filmato che racchiudeva i tanti talenti che il suo programma ha lanciato in questi anni: dai ballerini Elena D'Amario e Giuseppe Gioffrè, alle cantanti Emma Marrone e Alessandra Amoroso. A catturare l'attenzione degli appassionati di Gossip, però, è stata l'assenza nel video di uno dei protagonisti più amati tra quelli che hanno iniziato la loro carriera nel talent di Canale 5: Stefano De Martino, mai nominato dalla conduttrice e neppure apparso nelle immagini trasmesse in diretta.

Pubblicità

Pubblicità

La De Filippi commuove con un video per i ragazzi di Amici

Dopo aver proclamato Alberto Urso vincitore dell'ultima edizione di Amici, Maria De Filippi ha mandato in onda un video molto emozionante per celebrare i primi 18 anni di vita del suo talent show. Mentre sullo schermo scorrevano le immagini dei tantissimi talenti che il suo programma ha scoperto fino ad oggi, la voce della conduttrice ripercorreva tutte le tappe più importanti di uno dei format più longevi della Tv italiana.

Maria De Filippi omaggia i talenti nati ad Amici: Emma, Alessandra ma non Stefano De Martino.

"Diciotto anni fa è nato Amici. In questi anni abbiamo provato a dare voce ai sogni di molti ragazzi che volevano fare del canto e del ballo il loro mestiere", ha fatto sapere la padrona di casa prima di scendere nello specifico degli artisti che ancora oggi primeggiano nelle classifiche e nelle compagnie di danza più prestigiose.

"In questi 18 anni si sono riempiti i palazzetti, i teatri hanno aperto i loro sipari e le persone hanno comprato la loro musica, non solo in Italia", ha aggiunto la presentatrice mentre venivano trasmessi i grandi traguardi raggiunti da alcuni dei suoi allievi.

Pubblicità

"Siamo orgogliosi che Amici sia stato il primo palcoscenico a mettere in luce il loro talento e ci auguriamo di riuscire a stare sempre dalla parte dei ragazzi", questa la conclusione del bellissimo discorso che la De Filippi ha fatto prima di dare appuntamento all'anno prossimo con Amici 19.

Stefano De Martino non citato come 'scoperta' di Amici

Una cosa un po' strana che hanno notato i più attenti telespettatori, è che nel filmato andato in onda ieri sera su Canale 5 c'era un grande assente. Chi ha rivisto il video integrale che il giornalista Gabriele Parpiglia ha pubblicato nella sua IGTV, ha sottolineato che tra i tanti talenti che Maria De Filippi si è "vantata" di aver scoperto, non figurava un suo "pupillo": Stefano De Martino.

Per ricordare al pubblico i cantanti che hanno avuto successo dopo il talent, sono state mostrare le immagini di: Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Irama, Riki, Annalisa, Enrico Nigiotti, i The Kolors, i Dear Jack. Le attrici che si sono fatte largo nel cinema e nella fiction italiana dopo Amici, sono: Diana Del Bufalo e Alice Bellagamba. I ballerini citati come esempio di coloro che ce l'hanno fatta, invece, sono: Elena D'Amario, Giuseppe Gioffrè e Andreas Muller.

La domanda che si sono posta molti curiosi, è: come mai De Martino non è stato inserito nella lista di coloro che sono riusciti a costruire una carriera dopo la partecipazione al talent?

Ricordiamo, infatti, che il napoletano è stato allievo della nona edizione (quella vinta dall'ex fidanzata Emma), poi è diventato conduttore del daytime su Real Time e infine ballerino professionista fino ad un paio di anni fa.

Da quando il 29enne ha deciso di tentare nuove strade professionali (prima l'inviato all'Isola dei Famosi e poi il presentatore in Rai), lo stretto rapporto che aveva con la De Filippi sembra essersi raffreddato. È per questo motivo che Stefano non è stato inserito nel filmato che racchiudeva i tanti talenti lanciati da Amici nei suoi primi 18 anni?