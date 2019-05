Risalgono ai primi mesi del 2018 le foto che documentano la storia d'amore che hanno vissuto due giovani cantanti: Alberto Urso e Benedetta Caretta. Il fresco vincitore di Amici 18, infatti, è stato fidanzato per un po' con un'ex concorrente di The Voice e attuale giurata di All Together Now. È stato il sito di Fanpage a catturare l'attenzione del Gossip sui due ragazzi che sono stati rispettivamente protagonisti di Ti lascio una canzone e Io Canto quando erano solo dei bambini.

Alberto e Benedetta innamorati nel 2018

Nonostante per mesi si sia ipotizzato un flirt con Tish ad Amici 18, è con un'altra collega cantante che Alberto Urso ha avuto una relazione. Come racconta il sito di Fanpage, il messinese è stato fidanzato per qualche tempo con Benedetta Caretta, vincitrice di Io Canto, concorrente di The Voice ed attuale componente del muro di All Together Now.

Sul profilo Instagram della ragazza, infatti, è possibile trovare le foto di coppia con il tenore che sono state condivise tra la fine del 2017 e i primi mesi del 2018: prima di entrare nella scuola più famosa d'Italia, dunque, il giovane è tornato single.

Alberto Urso di Amici è stato fidanzato con Benedetta di Io Canto: il gossip è sul web.

Della frequentazione con la bella collega, Alberto non ne ha mai parlato pubblicamente: gli unici riferimenti che il vincitore della diciottesima edizione del talent Mediaset ha fatto alla sua vita privata, sono quelli in merito ad un forte interesse che nutre per Emma Marrone.

Risale ad un paio di settimane fa, infatti, la messa in onda su Canale 5 di un video nel quale Urso ammetteva di avere un debole per la salentina; Maria De Filippi ha fatto incontrare i due davanti alle telecamere e il cantante lirico ha promesso che avrebbe corteggiato la "Brown" dopo la fine di Amici portandola a mangiare il piatto di pasta che le piace di più.

Nessun flirt tra Alberto e Tish

Un altro gossip che è circolato in questi mesi su Alberto Urso, è quello che lo voleva legato sentimentalmente alla compagna Tish: soprattutto all'inizio di Amici 18, infatti, ogni settimana i due erano protagonisti di romantici duetti che hanno fatto pensare che tra loro ci fosse del tenero.

Da quando è iniziata la fase serale, però, è stato palese a tutti che tra i due cantanti non c'è altro che un rapporto di stima ed affetto: nonostante abbiano convissuto nella stessa casetta per tanti mesi, tra i ragazzi non è mai successo nulla.

Alcuni giorni fa, è stata la stessa Tish a confermare che tra lei e il messinese c'è solo amicizia: in un'intervista che ha rilasciato subito dopo la sua eliminazione in semifinale, la 18enne ha messo in chiaro che a legarla ad Alberto è esclusivamente un sentimento di rispetto reciproco e bene.

I fan di Amici che ancora speravano in un lieto fine per questa "coppia", dovranno mettersi l'anima in pace: l'unica cantante che ha amato fino ad oggi Urso, è la "star" di Io Canto Benedetta Caretta.