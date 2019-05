Negli articoli precedenti incentrati su Il Segreto è stato già anticipato che nelle prossime puntate italiane Elsa Laguna avrà una forte sintonia con il nuovo arrivato Alvaro Fernandez. L’ex fidanzata di Isaac, dopo aver aiutato il sostituto di Zabaleta a curare i cittadini contagiati dalla varicella, non riuscirà a fare a meno dell’uomo Dopo aver fatto fatica a nascondere di non aver ancora dimenticato la sorella del defunto Jesus, il Guerrero avrà un’accesa discussione con Antolina. Il falegname dirà all’ex ancella di non essere più innamorato della Laguna e la accuserà per averlo spinto a provare gelosia verso la stessa.

Isaac geloso di Elsa, Alvaro viene aggredito brutalmente

Prossimamente, i telespettatori italiani faranno la conoscenza del nuovo medico do Puente Viejo. Alvaro Fernandez prenderà il posto di Zabaleta quando il quartiere verrà colpito da una terribile epidemia. Dopo aver comunicato ad Antolina che ha perso il figlio che aspettava, il dottore trascorrerà diverso tempo in un ospedale da campo allestito per la cura degli abitanti contagiati dalla varicella.

Il Segreto, spoiler: Isaac litiga con Antolina a causa di Alvaro ed Elsa

Durante le ore lavorative, Alvaro verrà aiutato da Elsa che con il ruolo di infermiera presterà soccorso agli ammalati. All'inizio il nuovo medico e la Laguna non andranno affatto d’accordo. Quest’ultima verrà disprezzata dal Fernandez al punto che la riterrà la colpevole dell’aborto della moglie di Isaac. In seguito Alvaro si avvicinerà ad Elsa chiedendole perdono per averla giudicata soltanto all’apparenza fino a scatenare la gelosia del Guerrero.

Quest’ultimo perderà le staffe quando apprenderà, tramite la moglie Antolina, che la sua ex fidanzata si è gettata tra le braccia del sostituto di Zabaleta. A quel punto Isaac inizierà ad indagare sull’uomo venendo a conoscenza che è un losco individuo. In particolare il Fernandez verrà picchiato in un modo molto brutale da alcuni malviventi per non aver saldato un debito contratto in passato con un usuraio residente in Portogallo.

Il Guerrero si scaglia contro Antolina, il Fernandez effettua delle strane telefonate

In seguito il medico risolverà il grosso problema grazie all’aiuto di Elsa che gli presterà del denaro dopo essere venuta a conoscenza che è stato aggredito per aver salvato la vita a molti bambini residenti in Svizzera.

Il Fernandez dimostrerà di avere delle intenzioni serie nei confronti della Laguna prima di pagare il suo strozzino. In particolare il dottore le confiderà di avere paura ad innamorarsi di lei a causa della sua ultima relazione sentimentale finita male. La Laguna si troverà abbastanza bene con Alvaro e, dopo averlo baciato al dispensario, metterà subito al corrente Marcela e Consuelo della novità. Nel frattempo Isaac approfitterà della momentanea assenza del nuovo medico da Puente Viejo per mettere in guardia Elsa.

Quest’ultima prenderà le difese del Fernandez, ma subito dopo farà i conti con le insinuazioni di Antolina. L’ex ancella, tramite Dolores, farà sapere a tutti i paesani che Alvaro è stato coinvolto in una rissa. La Laguna farà sentire in colpa la madre di Hipolito precisandole che il nuovo medico in realtà si trova nei guai per aver curato degli orfanelli con dei soldi presi in prestito. Nel contempo Isaac si scaglierà contro la moglie Antolina per avergli fatto sapere che Elsa ha un nuovo fidanzato sottolineando che la donna non è più nel suo cuore.

Infine Alvaro ritornerà a Puente Viejo e darà la conferma di non essere un uomo affidabile dopo aver effettuato delle chiamate telefoniche misteriose.