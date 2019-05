Una volta terminata l'Isola dei Famosi, i riflettori intorno a Marco Maddaloni non sembrano essersi spenti. Durante l'ultima puntata del reality show - che ha decretato la vittoria del naufrago napoletano - il judoka aveva chiesto alla storica compagna di sposarlo in chiesa. Inoltre, per rendere ancor più suggestiva la sua proposta, l'atleta in Honduras aveva costruito un anello di conchiglie con le sue mani. Nonostante ciò, ad oggi il matrimonio potrebbe essere a rischio.

Isola dei Famosi: il matrimonio in chiesa tra Marco Maddaloni e Romina potrebbe essere a rischio.

Tramite una lettera pubblicata dal settimanale "Di Più", Romina Giamminelli ha dichiarato di essere molto delusa dal comportamento del compagno. Infatti, mentre prima Marco sembrava pronto e convinto di fare il grande passo in chiesa, oggi invece le cose sarebbero cambiate. Sulle pagine della rivista, difatti, si legge: "Siamo abituati a dirci tutto faccia a faccia, ma c'è un argomento che non riusciamo ad affrontare a voce perché sei sfuggente, fai orecchie da mercante".

Romina, dunque, teme che il matrimonio in chiesa con Maddaloni sia più lontano di quanto potesse pensare. Stando alle sue parole, il campione di judo dopo essere rientrato dall'Honduras trascorrerebbe gran parte delle sue giornate con i figli, ad allenarsi in palestra e a rispondere alle domande dei fan sui social network. Inoltre la Giamminelli non ha nascosto di essere rimasta particolarmente colpita dalla dichiarazione fatta in diretta con tanto di anello, ma al momento questo bellissimo sogno sarebbe ben lontano dall'avverarsi.

La donna, infatti, mai come in questo periodo si sta domandando se Marco ci abbia ripensato o se, a causa dei numerosi impegni giornalieri, non abbia il tempo materiale per pensare ad organizzare le nozze. Nelle battute conclusive della sua lettera, la compagna del vincitore dell'Isola dei Famosi ha rivelato di non riuscire a riconoscere più il suo uomo, aggiungendo che anche i suoi genitori sarebbero piuttosto delusi dai recenti atteggiamenti di Maddaloni.

I genitori di Romina delusi da Marco Maddaloni

La proposta di matrimonio fatta durante la puntata finale dell'Isola dei Famosi ha fatto sognare non solo i telespettatori del programma, ma anche i genitori di Romina Giamminelli. Tuttavia, proprio quest'ultima ha rivelato che, di fronte al recente e repentino cambiamento dell'ex naufrago, anche i suoi cari sono rimasti piuttosto delusi. Infatti pare che lo sportivo napoletano ormai non parli più delle nozze, dicendo semplicemente alla compagna: "È un periodo intenso, ma la promessa rimane valida".

La Giamminelli, tuttavia, ritiene che attualmente Maddaloni non stia facendo seguire i fatti alle parole, sottolineando di essere una donna molto religiosa e legata alle tradizioni. A questo punto c'è da capire se ci sarà o meno la replica da parte del judoka campano, il quale potrebbe decidere di rispondere a Romina pubblicando a sua volta una lettera su "Di Più".