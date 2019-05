Durante l'ottava puntata di 'Live - Non è la D'Urso', Roberto D'Agostino, mentre era in collegamento, ha attaccato duramente il programma condotto da Maria De Filippi. La conduttrice di Uomini e donne, con effetto immediato, ha replicato alle accuse del giornalista. Il direttore di Dagospia lo scorso giovedì è stato contattato da Barbara D'Urso per parlare dell'annullamento del matrimonio tra Pamela Prati e Marco Caltagirone. La padrona di casa, ad un certo, ha mandato in onda un video di Emanuele Trimarchi.

U&D, Maria De Filippi sbotta contro Roberto D'Agostino: 'Se qualcuno finge, lo fa a nome suo'.

Il giovane 29enne ha lanciato delle pesanti accuse contro Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo che risalgono alla sua partecipazione come corteggiatore nel dating.

La conduttrice di Uomini e Donne difende il programma

A quel punto D'Agostino, senza mezzi termini, ha dichiarato che a Uomini e Donne tutti i protagonisti recitano un copione. Fin da subito la D'Urso si è dissociata dalle parole del giornalista, cosa che ha fatto anche Karina Cascella.

Pubblicità

L'opinionista per svariati anni è stata parte integrante del programma e ha difeso a spada tratta l'operato di tutto lo staff dello storico dating.

A poche ore dall'attacco Maria De Filippi ha rotto il silenzio e, attraverso una lettera inviata a Dagospia, la storica conduttrice ha smentito le voci dei rumors sul suo programma: 'A Uomini e Donne non è mai esistito un copione. Se qualcuno finge, finge a nome suo'. Queen Mary ha fatto sapere che nel corso degli anni chiunque abbia preso in giro la redazione, sia che si trattasse di tronisti o corteggiatori, lo ha fatto di nascosto.

Maria De Filippi minaccia di querelare Fabio

Maria De Filippi, nella lettera scritta a Dagospia, ha tirato in ballo anche Fabio. Quest'ultimo sarebbe colpevole di aver diffuso delle notizie non veritiere su Uomini e Donne. La conduttrice del Trono Classico e Over ha chiesto gentilmente a Roberto D'Agostino di avere l'indirizzo email di Fabio in modo da poterlo contattare e capire perché abbia messo messo in giro delle voci infondate: 'Chi dice il falso di solito ne paga conto.

Pubblicità

Se non ti dispiace mi piacerebbe poter difendere il lavoro di tutti noi'. Sulla questione è intervenuta via social anche il 'braccio destro' della padrona di casa. Raffaella Mennoia, tramite un post pubblicato su Instagram, ha commentato la lettera. Per la Mennoia la miglior risposta viene giorno dopo giorno dai tanti telespettatori del programma. Di solito quando avviene uno scandalo all'interno del programma, come nel caso di Sara Affi Fella, i fan sono pronti a puntare il dito contro i protagonisti della falsa e mai contro lo staff.

Pubblicità

Il messaggio di Raffaella Mennoia è terminato col ringraziare tutti coloro che anche dopo le accuse di D'Agostino hanno preso le difese di Uomini e Donne.