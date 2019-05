Silvia Toffanin stronca Pamela Prati: 'Una barzelletta che non fa più ridere'.

Un faccia a faccia durissimo quello che è appena andato in onda su Canale 5: Silvia Toffanin, infatti, non ne ha fatta passare mezza a Pamela Prati nell'intervista che ha rilasciato a Verissimo pochi giorni dopo il rinvio delle nozze con Mark Caltagirone. La presentatrice ha incalzato la sua ospite sulle tante incongruenze che ci sono nella storia che lei e le agenti Michelazzo e Perricciolo raccontano da settimane e, dopo la "fuga" della showgirl dallo studio per 30 minuti, ha sbottato definendo il tutto una barzelletta che non fa più ridere.

La Prati discute con Silvia Toffanin a Verissimo

È stata un'intervista serrata quella che Silvia Toffanin ha fatto a Pamela Prati oggi: nel salotto di Verissimo, infatti, è ancora in scena un botta e risposta davvero interessante tra le due donne. Come avevano riportato le anticipazioni del web nei giorni scorsi, la conduttrice Mediaset ha incalzato la sua ospite sui tanti punti non chiari della sua relazione con Mark Caltagirone, e l'ha fatto con moltissime domande che anche la gente da casa avrebbe voluto fare.

Di fronte all'ennesimo no della showgirl a mostrarle almeno una foto del suo futuro marito, la presentatrice ha sbottato: "Basta, io vorrei crederti ma è impossibile. Non credo neppure all'esistenza di Marco. Fammi vedere una foto tua e sua".

La padrona di casa ha anche raccontato che il compagno della Prati avrebbe chiesto di partecipare alla trasmissione o in un collegamento di spalle oppure via Skype, ma avrebbe fatto presente alla redazione che è talmente ricco da non aver bisogno dei loro soldi.

"Mi sento presa in giro come Barbara D'Urso. Non ti credo", ha continuato la Toffanin prima di chiedere alla sua interlocutrice di telefonare a Caltagirone perché ai suoi colleghi non rispondeva.

Dieci minuti dopo che la Prati ha lasciato lo studio per mettersi in contatto con il fidanzato, Silvia ha chiesto spiegazioni agli addetti ai lavori su dove fosse finita e, quando le è stato detto che era andata via, ha tuonato: "Non ci posso credere. Questa è una barzelletta che non fa più ridere".

Pamela Prati in crisi con il futuro marito: 'Stiamo litigando'

Dopo 30 minuti d'assenza, in cui si è vista Silvia Toffanin passeggiare nervosamente in studio, Pamela Prati è rientrata con in mano quella che sarebbe la prova dell'esistenza di Mark Caltagirone. La showgirl, infatti, ha mostrato solo alla conduttrice una foto del compagno con i due bambini che ha preso in affido.

La padrona di casa si è detta ancora scettica al 50% su questa intricata vicenda, ma ha dato ugualmente la possibilità alla sua ospite di spiegare le sue ragioni.

La sarda ha fatto sapere che il matrimonio è stato rimandato perché non sta vivendo un periodo sereno, perciò non è predisposta a fare un passo così importante; tra l'altro, da quando hanno iniziato a circolare i Gossip su queste nozze, Pamela e il futuro marito litigano spesso, come lei stessa ha detto su Canale 5 pochi minuti fa.

La Prati, comunque, ha precisato che quando si sposerà non lo dirà a nessuno e che vorrebbe tanto che i riflettori si spegnessero sulla sua vita. Sarà accontentata?