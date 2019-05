La soap opera di origini spagnole “Il Segreto” diventa sempre più avvincente. Le anticipazioni degli episodi che i telespettatori vedranno su “Antena 3” la settimana prossima, rivelano che una bomba esploderà durante il matrimonio di Fernando e Maria Elena. Quest’ultima dopo aver convolato a nozze morirà, invece Maria e Matias Castaneda riporteranno delle gravissime ferite. Purtroppo il marito di Marcela rischierà di rimetterci la vita per averci messo troppo tempo a farsi visitare dal dottor Zabaleta.

Spoiler spagnoli Il Segreto: Maria e Matias feriti gravemente, Fernando rimane vedovo

La morte di Maria Elena, la madre di Esperanza versa in condizioni critiche

Nelle puntate che andranno in onda in Spagna da lunedì 13 a venerdì 17 maggio 2019, Francisca dirà a Mauricio di non sapere in cosa sia coinvolto Severo. Intanto Consuelo sorprenderà Elsa effettuare una telefonata alla prigione in cui era rinchiusa. Isaac farà una terribile scoperta quando andrà a cercare i suoi soldi nel solito posto. Victoria Kent dirà a Carmelo che aiuterà Severo, mentre Prudencio rimpiangerà Marchena ma gli augurerà il meglio.

Maria Elena verrà accompagnata all’altare da Raimundo: la cerimonia si svolgerà senza nessun imprevisto, dato che Fernando e la sua amata diventeranno marito e moglie. Purtroppo nel bel mezzo dei festeggiamenti, precisamente quando ci sarà il taglio della torta, esploderà una bomba, causando il decesso della neo sposa.

La situazione si complicherà, dato che anche Maria riporterà delle ferite a seguito dello scoppio dell’ordigno. Il Santacruz rimarrà sconvolto non appena verrà a conoscenza che la bomba è esplosa durante il matrimonio.

Il Mesia vorrà trovare a tutti i costi i responsabili dell’attentato. La Castaneda verserà ancora in condizioni critiche, invece Fernando preparerà il funerale della sua amata. La prima impressione di Prudencio sul lavoro di Lola sarà molto positiva. Il dottor Zabaleta riuscirà a rianimare Maria, ma la diagnosi sarà ancora molto seria. Il Mesia dopo aver detto addio in modo definitivo a Maria Elena, si offrirà volontario per prendersi cura della figlia di Emilia e Alfonso.

La Laguna rimarrà ferma nella sua decisione di lasciare il Guerrero. Quest’ultimo preparerà la sua valigia per andarsene, invece Lola prenderà le distanze dal minore degli Ortega.

Fernando si sente in colpa, Matias rischia di morire

Maria inizierà a riprendere conoscenza, invece il Mesia si sentirà in colpa per ciò che è accaduto alla sua ex moglie. Zabaleta sarà abbastanza preoccupato dopo aver visitato Matias, per non essersi fatto curare la sua ferita.

Isaac dopo essersi rifiutato di separarsi da Elsa, chiederà al sergente di scoprire con chi ha parlato la stessa al telefono. Lola giustificherà il suo atteggiamento freddo a Prudencio, dicendogli che temeva che avrebbe pensato che fosse disposta ad offrirsi a lui: dopo aver avuto questa conversazione la donna si sentirà molto più rilassata. Matias pur avendo appreso da Zabaleta di poter perdere l’occhio, si preoccuperà per la sorella senza accorgersi di avere la febbre. Il sergente Meliton non riuscirà a scoprire nulla sulla Laguna. Isaac farà di tutto per impedire ad Elsa di lasciare la sua casa. Severo sarà angosciato dopo essere venuto a sapere che hanno trovato le impronte digitali dell'attentato. Matias peggiorerà ulteriormente al tal punto da poter perdere la vita, invece Maria rimarrà stabile. Infine Lola si arrabbierà dopo aver scoperto che Prudencio ha messo alla prova la sua onestà lasciando in giro una banconota da 25 pesetas per vedere se l’avrebbe presa.