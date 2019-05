La tensione è ormai alle stelle. Dopo l'annullamento delle nozze di Pamela Prati, la sua agente Eliana Michelazzo ha pubblicato delle IG Stories in compagnia della showgirl nelle quali si è sfogata contro gli opinionisti di Live, non è la D'Urso. Ieri sera, infatti, è andata in onda una nuova puntata del programma di Barbara D'Urso. L'appuntamento è stato quasi interamente dedicato alla vicenda delle nozze saltate di Pamela Prati. In occasione di tale dibattito, sono andate in onda anche alcune dichiarazioni di ex collaboratori dell'agenzia in questione.

Eliana Michelazzo SI SFOGA DOPO LA PUNTATA E FA UNA GAFFE

Le dichiarazioni sono state davvero fortissime. Su tutte, quella che la sta facendo da padrone riguarda il fatto che Pamela Prati possa essere stata plagiata da Eliana Michelazzo e da Pamela Perricciolo. Proprio in risposta a tutto questo, Eliana ha pubblicato delle IG Stories in cui ha detto a tutti di vergognarsi e poi ha fatto una gaffe grammaticale: "Quante stro.... dicete". Il web è esploso contro di lei.

Le dichiarazioni inaspettate contro l'agenzia di Eliana Michelazzo

Eliana Michelanno è l'agente di Pamela Prati ed è anche la persona che si sta esponendo maggiormente in tutta questa situazione.

Pubblicità

La donna, infatti, sta facendo le veci della showgirl dal momento che lei non può apparire nelle trasmissioni a causa di un vincolo contrattuale con Verissimo. Ad ogni modo, nel corso della puntata di ieri di Live, non è la D'Urso, Eliana non c'era. Tutti gli ospiti, dunque, hanno potuto commentare liberamente la questione relativa all'annullamento delle nozze della Prati. Da tale dibattito sono emerse anche alcune rivelazioni inaspettate. Un ex corteggiatore di Uomini e Donne, tale Emanuele Trimarchi, ad esempio, ha dichiarato di essere stato plagiato da Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo.

Quando faceva parte della loro agenzia, infatti, sarebbe stato ricattato e minacciato. Ma non è tutto, le testimonianze contro l'agenzia sono state davvero tante al punto da arrivare a credere che Pamela Prati possa essere stata solo una pedina di tutta questa situazione.

Eliana e il video con Pamela, poi la gaffe

Pamela Prati è, dunque, stata plagiata dalle sue agenti? Eliana Michelazzo ha voluto commentare la questione attraverso delle IG Stories.

Pubblicità

Nel caso specifico, la donna ha pubblicato dei video in compagnia della Prati in cui ha ironizzato sulla vicenda. La Michelazzo ha detto ironicamente di aver plagiato la showgirl e per questo doveva fare tutto quello che le dicesse. Successivamente, si è resa protagonista di una gaffe che non è certamente passata inosservata. Eliana, infatti, ha detto: "Vergognatevi, ma quante stro... dicete?" L'errore grammaticale è stato, ovviamente, subito colto dagli utenti di Instagram.

Pubblicità

Per questo la donna è stata subissata di insulti. Dopo poco, infatti, Eliana ha pubblicato un altro video nel quale ha detto: "Dite, dicete, ma ognuno sarà libero di parlare come vuole?"