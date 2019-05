Si sentirà profumo di fiori d'arancio nelle puntate di Beautiful in onda su Canale 5 dal 3 al 7 giugno. In tale periodo, infatti, i preparativi per il matrimonio di Hope e Liam entreranno nel vivo e gli invitati inizieranno ad arrivare. Tra di loro ci sarà anche Steffy che, dopo avere rinunciato alla competizione con la sua storica rivale, accetterà di partecipare alla cerimonia insieme alla piccola Kelly.

Anche Taylor farà parte del gruppo in qualità di accompagnatrice della figlia, ma la sua presenza finirà per causare l'ennesimo scontro con Brooke. E mentre la famiglia si riunirà per assistere gli sposi nel giorno più importante, qualcuno non sarà presente. Si tratterà di Bill Spencer, ormai isolato dai propri cari, ma deciso a recuperare il terreno perduto con i figli, a partire da Will.

Beautiful anticipazioni: il ritorno di Donna e Bridget

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Beautiful dal 3 al 7 giugno, Hope informerà Brooke di avere invitato Steffy e Taylor al suo matrimonio.

Sebbene felice del riavvicinamento tra le due sorellastre, però, la Logan non concorderà con la figlia per questa decisione che potrebbe causare nuove spiacevoli sorprese. Il giorno delle nozze arriverà molto velocemente, e tutti gli ospiti inizieranno ad accorrere per prendere parte al lieto evento. Tra questi figureranno anche le Logan mancanti, ovvero Donna e Bridget, rientrate a Los Angeles per l'occasione.

La sorella e la figlia di Brooke saranno ben liete di stare accanto a Hope in questo giorno così importante.

Al fianco di Liam, invece, ci sarà Wyatt, da lui scelto anche come testimone. Considerando i trascorsi a dir poco complicati, Bill non farà parte del gruppo.

Trame Beautiful: è di nuovo scontro tra Brooke e Taylor

Invitata da Hope, Steffy manterrà la promessa di partecipare alle nozze insieme a Kelly, confermando così di non essere più interessata alla situazione sentimentale di Liam. Le anticipazioni di Beautiful della prossima settimana segnalano, però, che Taylor non condividerà con la figlia tale decisione e le consiglierà di non presenziare all'evento.

La psichiatra tenterà anche di convincere l'ex genero a non commettere un errore del quale potrebbe pentirsi. Parlerà da sola con lui, ma la conversazione verrà ascoltata da Brooke che si scontrerà con l'ex rivale, intimandole di non intromettersi in faccende che non le riguardano.

La Logan chiederà alla Hayes di andarsene per non creare problemi, ma lei rifiuterà. Poco dopo la cerimonia entrerà nel vivo, e i due sposi cominceranno a scambiarsi anelli e promesse nuziali davanti agli occhi di una sorridente Steffy.

Bill, solo come non mai, penserà ai figli e al modo di farsi perdonare per i tanti errori commessi.