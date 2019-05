Sabato 25 maggio è andata in onda su Canale 5 la finale del talent condotto da Maria De Filippi, Amici. Per la puntata di chiusura non sono mancati dei momenti emozionanti, come quello dedicato alla premiazione del cantante lirico Alberto Urso. D'altro canto non sono mancati dei simpatici siparietti. Durante la diretta hanno assistito alla gara 5 volti noti del colosso di Cologno Monzese, in veste di giudici speciali: Michelle Hunziker, Alessia Marcuzzi, Loredana Bertè, Silvia Toffanin e Ilary Blasi. Quest'ultima, in particolare, si è resa protagonista di una simpatica scenetta con il marito Francesco Totti.

Ilary Blasi riceve un messaggio in diretta

Nel corso delle esibizioni dedicate agli allievi di ballo, Ilary Blasi e le sue colleghe si sono scatenate. La conduttrice romana, in particolare, ha fatto tantissimi complimenti soprattutto alle performance di Rafael Quenedit: "Bellissimo, Maria, ho ricevuto un cubo in faccia". In seguito, ha ammesso che lei e tutte le sue colleghe erano estasiate dall'atmosfera creata in studio: "Ci siamo tutte ringalluzzite.

Amici18, Ilary Blasi ripresa in diretta dal marito Francesco Totti: 'Deficiente'.

Il ballo è coinvolgente, ti balla tutto, anche gli occhi". A quel punto la conduttrice di Verissimo ha cercato di calmare la Blasi, riportandola sulla retta via ma invano.

Ilary Blasi ha continuato a dare spettacolo, incassando l'approvazione del pubblico presente in studio. All'ennesima battuta nei confronti dell'allievo, la conduttrice ha ricevuto un messaggino sul cellullare. Ilary ha esordito rivelando il contenuto del messaggio: "Mi ha scritto Francesco, solo tu fai la deficiente".

Nell'immediato i presenti alla diretta, la Toffanin e la stessa Maria De Filippi sono scoppiate a ridere.

In un secondo momento è andato in scena un altro siparietto sempre targato dalla coppia Blasi-Totti. Ilary, imbarazzata, ha confessato di non poter leggere il messaggio. Incalzata dalla padrona di casa, ha ammesso che il messaggino ricevuto dal marito alludeva ad un detto romano sul numero 23.

Alberto Urso su IG: 'Adesso sarà dura'

Anche se le scenette di Ilary Blasi hanno riscosso il benestare del pubblico, ad incantare la platea sono stati i ragazzi in gara.

Lo scontro finale ha premiato Alberto Urso, Giordana Angi invece si è posizionata al secondo posto di quest'edizione. Il cantante lirico ha rilasciato la prima intervista a caldo per Tim, dichiarando di essere ancora incredulo di aver vinto il programma ed il corrispettivo premio di 150 mila euro. A poche ore di distanza, attraverso il suo profilo Instagram, il vincitore di Amici18 ha ringtraziato tutti coloro che lo hanno sostenuto in questo suo percorso.

Infine, il ragazzo si è lasciato andare ad una confessione con i suoi follower: "Adesso sarà dura tornare alla vita reale, ma sono sicuro che sarà splendida".