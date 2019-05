Questa mattina durante una nuova puntata di Mattino 5, tra la parterre degli ospiti sono tornati Franco Terlizzi e Cristian Imparato. L’ex pugile ha commentato lo scontro avvenuto tra Michael Terlizzi e Francesca De Andrè.

Per chi se lo fosse dimenticato, nelle scorse ore Michael è rimasto piuttosto perplesso sulla nomination di Francesca.

Pubblicità

Pubblicità

Quest'ultima prima ha cercato di spiegare le sue ragioni. In un secondo momento ha fatto capire che molti coinquilini della Casa, pensano che Terlizzi si faccia un po' troppe paranoie.

Nel salotto di Mattino 5, la padrona di casa ha mostrato a Franco Terlizzi il momento del litigio tra Francesca e Michael. A quanto pare le parole pronunciate dalla De Andrè non sono affatto piaciute all’ex pugile.

Franco Terlizzi è letteralmente sbottato contro Francesca De Andrè: "Mio figlio quando parla è educato, lei è una maleducata.

Mattino 5, Franco Terlizzi sbotta contro Francesca De Andrè: 'Lei è una maleducata'.

Dice cose che non vanno bene in tv". Il papà del gieffino ha ribadito che suo figlio è molto fragile, ma non per questo motivo deve essere sempre giudicato dagli altri coinquilini. La speranza di Franco è quella che suo figlio prima della fine del reality-show riesca ad aprirsi ed emergere per quello che è realmente.

Franco Terlizzi dopo il giudizio piuttosto duro verso Francesca De Andrè, si è reso protagonista di un siparietto molto simpatico con Cristian Imparato.

Pubblicità

Terlizzi-Imparato: pace fatta

Franco Terlizzi e Cristian Imparato durante la quinta puntata del Grande Fratello sono stati protagonisti di un duro scontro. L'ex pugile ha ammonito duramente il comportamento del gieffino. Quest’ultimo avrebbe calcato un po’ troppo la mano per scoprire o meno una presunta omosessualità di Michael Terlizzi. Per questo motivo nei giorni scorsi Cristian è stato criticato anche da Federica Panicucci. Imparato ancora una volta ha riferito di aver chiarito con Franco Terlizzi, tanto che i due si sono scambiati un bacio a stampo.

Da sempre il padre di Michael Terlizzi ha dichiarato che qualora suo figlio si dichiarasse omosessuale, lui non avrebbe nessun problema ad accettarlo.

Imparato-Baracchi: botta e risposta e risposta al veleno

Durante la puntata di Martino 5 in onda venerdì 17 maggio, Cristian Imparato ha avuto modo di replicare alle accuse avanzate da Turchese Baracchi. Quest'ultima nelle puntate precedenti aveva definito il comportamento di Cristian verso Michael, degno di uno stalker.

Pubblicità

Parole che però non sono affatto andate giù al diretto interessato. Dopo un breve botta e risposta tra i due protagonisti, entrambe sono stati ripresi dalla conduttrice. Federica Panicucci ha invitato la sua opinionista ed il suo ospite a moderare i termini.