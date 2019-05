Cristian Imparato da quando è uscito dalla casa del Grande Fratello ha continuato ad essere sotto i riflettori per le sue affermazioni circa la presunta omosessualità di Michael Terlizzi. L'ex bambino prodigio di "Io Canto" nei giorni scorsi è stato attaccato duramente dagli opinionisti del programma "Mattino 5".

Pubblicità

Pubblicità

E così stamattina l'ex gieffino è stato ospitato da Federica Panicucci per rispondere alle accuse.

Il cantante ha provato a difendersi raccontando la sua versione dei fatti. Secondo il ragazzo, i filmati trasmessi dal Grande Fratello sarebbero stati tagliati e farebbero riferimento soltanto ai primi giorni di permanenza all'interno della casa. Infatti Imparato ha spiegato di essersi chiarito con Terlizzi e che tra loro è nata una bella amicizia.

Tuttavia Federica Panicucci - che da sempre sostiene che sia stato sollevato un polverone mediatico per nulla nei confronti del personal trainer lombardo - ha avuto qualcosa da ridire nei confronti del suo ospite: "Perché non lo lasci in pace?".

Cristian Imparato, ospite di Mattino 5, è stato criticato dalla Panicucci.

Alla domanda provocatoria della conduttrice, il giovane non ha saputo dare una risposta ben precisa.

Imparato è stato criticato anche da Luca Onestini, che proprio nelle scorse ore è stato protagonista di un botta e risposta su Instagram con l'ex gieffino. Negli studi Mediaset, l'ex tronista di Uomini e Donne ha affermato che secondo lui Cristian si starebbe comportando in questo modo nei confronti di Michael perché ne sarebbe innamorato. Il diretto interessato, però, ha provveduto prontamente a smentire queste affermazioni, ribadendo di provare un "bene fraterno" nei confronti del figlio di Franco Terlizzi.

Pubblicità

GF: Michael Terlizzi si confronta con Francesca

Mentre all'esterno della casa continuano a far discutere le dichiarazioni di Cristian Imparato su Michael Terlizzi, quest'ultimo la scorsa notte è stato protagonista di un confronto con Francesca De André. Il modello ha chiamato in disparte la coinquilina per dirle di esserci rimasto male per la nomination, e per chiedere spiegazioni su un'affermazione fatta da lei durante la diretta della sesta puntata.

Nello specifico, Michael ha chiesto alla De André perché ha detto che lui si intrometterebbe sempre nei discorsi altrui. La concorrente genovese ha provato a ridimensionare la portata delle sue parole e a sdrammatizzare un po' sull'accaduto, rispondendo che c'è stato un fraintendimento. Nonostante ciò, il personal trainer teme che questo travisamento possa compromettere i suoi rapporti con altri coinquilini, soprattutto con quelli con cui ha legato di più.

Pubblicità

In un secondo momento, Francesca ha affrontato di nuovo la questione in camera da letto, coinvolgendo anche gli altri protagonisti del reality show. Qualcuno, però, avrebbe preferito allontanarsi per non essere coinvolto nella polemica, e si tratterebbe di Erica, Gaetano ed Enrico. Invece Kikò e Gianmarco in quel frangente si trovavano in cucina per discutere su quanto avvenuto durante la puntata.