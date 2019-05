Torna l'appuntamento dedicato alle notizie su Beautiful, la soap opera in onda da oltre 20 anni su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate americane svelano che ci sarà il lieto fine tra Bill e Katie. La sorella di Brooke, infatti, accetterà di sposare il magnate dopo aver testato la sua fedeltà.

Katie e Bill tornano insieme

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate attualmente in onda in America, annunciano il ritorno di fiamma tra Katie e Bill. La coppia, infatti, deciderà di tornare ad essere una famiglia felice dopo aver instaurato una terribile guerra per l'affidamento esclusivo del piccolo Will. Il magnate, infatti, corteggerà Katie fino a farla capitolare dopo la fine del suo matrimonio con Thorne. Proprio quest'ultimo chiederà il divorzio dalla sorella di Brooke (‎‎Katherine Kelly Lang) per poi lasciare Los Angeles, ancora provato per la morte della figlia.

Beautiful, trame americane: Katie accetta di sposare Bill dopo averlo messo alla prova

Un espediente per permettere all'attore Indo Rademacher di assolvere ad altri impegni. Nel frattempo Bill sotterrerà l'ascia di guerra tanto da progettare un futuro radioso insieme alla madre di Will. Di conseguenza lo Spencer le chiederà di diventare sua moglie. Peccato che quest'ultima si dimostri molto scettica in quanto teme di tornare a soffrire come in passato.

Beautiful: la Logan mette alla prova Bill

Le trame americane di Beautiful, in onda tra un anno circa su Canale 5, svelano che Brooke consiglierà a Katie (Heather Tom) di concedere una seconda chance a Bill.

Inoltre le prometterà di non intralciare più la sua serenità ritrovata. Tuttavia Katie apparirà molto scettica tanto da organizzare un piano per testare la fedeltà del promesso sposo. Nel dettaglio, la Logan chiederà a Shauna di sedurre il suo ex marito visto che in passato avevano avuto una breve relazione. A questo punto la madre di Flo accetterà di aiutare Katie tanto da arrivare alla casa dello Spencer dove mostrerà tutto il suo fascino. Inoltre la donna si spingerà addirittura a baciarlo ma Bill la respingerà subito.

Katie decide di sposare lo Specer

Nel frattempo Katie assisterà di nascosto all'incontro tra Bill e Shauna. Il magnate, infatti, ammetterà di amare esclusivamente la sua ex moglie tanto da voler formare una famiglia con lei e Will. Di conseguenza, la madre di Flo abbandonerà la camera da letto mentre lo Spencer (Don Diamont) si imbatterà in Katie in lacrime una volta sceso in soggiorno. L'uomo, a questo punto, vorrà subito delle spiegazioni dalla sorella di Brooke.

Di tutta risposta, la Logan dirà di essere pronta a risposarlo dopo averlo baciato con trasporto. Come continuerà la storia? Le nuove anticipazioni di Beautiful lo sveleranno.