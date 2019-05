Il caso legato alla presunta omosessualità di Michael Terlizzi continua a far discutere e a dividere l'opinione pubblica. Nei giorni scorsi il gieffino sarebbe stato preso di mira da alcuni coinquilini anche per un problema fisico alle braccia, una sinostosi radio-ulnare. Durante la quinta puntata del Grande Fratello 16 Barbara D'Urso si è soffermata sull'argomento, invitando Franco Terlizzi ad entrare nella casa per riprendere i concorrenti e dare sostegno al figlio.

GF16: Franco Terlizzi non ha gradito le affermazioni di Cristian Imparato.

Questa mattina il padre del personal trainer lombardo è stato ospite del programma "Mattino 5" condotto da Federica Panicucci dove, parlando nuovamente di Michael, si è visibilmente commosso. L'ex pugile ha ribadito di essere contrariato per gli atteggiamenti di alcuni concorrenti del GF e per alcune frasi pronunciate nei confronti del figlio. Al contempo ha aggiunto di essere intervenuto al reality show per dare conforto al suo ragazzo, essendo una persona molto dolce e sensibile.

Oltre alle presunte "risate" che alcuni inquilini della casa di Cinecittà si sarebbero fatti in merito alla malattia di Michael Terlizzi, Franco si è arrabbiato soprattutto per il comportamento tenuto da Cristian Imparato. A tal proposito, anche Federica Panicucci ha lasciato intendere di non aver gradito gli atteggiamenti del cantante siciliano, dicendo un eloquente: "Questo chiacchiericcio è fastidioso".

L'ex concorrente dell'Isola dei Famosi, a sua volta, ha ricordato che se suo figlio fosse omosessuale non ci sarebbe alcun problema, aggiungendo che secondo lui è proprio Imparato ad avere dei "problemi grossi".

Mattino 5: tutti gli opinionisti contro Imparato

Le dichiarazioni di Franco Terlizzi sul figlio Michael sono state condivise da tutti gli opinionisti presenti nel salotto di "Mattino 5". In particolare, Alessandro Cecchi Paone ha pronunciato delle bellissime parole sul personal trainer di Lecco: "Tuo figlio potrà contare sempre su di me". Il giornalista, infatti, si è detto convinto che se il gieffino fosse realmente attratto da un altro uomo non avrebbe alcun problema a dirlo.

Solo Ambra Lombardo ha provato a spezzare una lancia in favore di Cristian, dicendo che in realtà all'interno del reality show si tende a parlare molto e a volte anche senza alcuna malizia.

Michael Terlizzi ha 'perdonato' il gruppo

Michael Terlizzi al termine della quinta puntata del Grande Fratello 16 ha parlato con i suoi coinquilini in merito alle accuse di bullismo che sono state rivolte loro nel corso della diretta. Il 33enne non è sembrato affatto offeso, anzi, ha dichiarato di aver compreso che determinate affermazioni sono state fatte senza alcuna malizia, "perdonando" di fatto i suoi compagni d'avventura.

Nel frattempo, in confessionale prima Gaetano e poi Kikò sono tornati sull'argomento: il primo ha ribadito che all'interno della casa tutti si danno dei nomignoli, mentre l'ex marito di Tina Cipollari ha ancora una volta proclamato la sua innocenza: "È un mese che chiamo calamari, coccodrilli. Ve ne siete resi conto? Michael per me è uno spettacolo. Ci rido, ci scherzo e ci prendiamo in giro".