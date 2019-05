Sembrerebbe che la storia di Tommaso, in Un posto al sole, sia giunta definitivamente al capolinea con la sua morte, ma in realtà ci sono ancora molti misteri: a breve il personaggio interpretato da Erik Tonelli (Leonardo Arena) uscirà momentaneamente di scena, ma tornerà molto presto e sembra proprio che la sua permanenza non sia proprio brevissima. Il suo personaggio diventerà sempre più importante nei prossimi sviluppi della soap e ci riserverà tantissime sorprese.

Erik Tonelli, foto di Giuseppe D'Anna

Tommaso è morto davvero?

Filippo e Roberto hanno riconosciuto il corpo di Tommaso in obitorio, quindi sembrerebbe che in effetti Tommaso Sartori sia morto. Ma allora come mai Leonardo tornerà sui nostri teleschermi? Per il momento non ci sono indiscrezioni in merito, ma lo scopriremo sicuramente molto presto.

Roberto e i sensi di colpa nei confronti di Tommaso

Stiamo assistendo a delle scene che probabilmente non ci saremmo mai aspettati di vedere: i sensi di colpa di Ferri per aver sempre rifiutato il figlio Tommaso sembrano essere sempre più evidenti, a tal punto da restare in Messico tutto il tempo necessario per recuperare la sua salma.

Nei prossimi giorni Roberto cercherà in tutti i modi di riconciliarsi con il figlio in qualche modo, scoprendo un lato del figlio che mai avrebbe immaginato.

Anticipazioni delle puntate dal 13 al 17 maggio 2019

Raffaele, sempre più solo ed escluso dalla vita dei propri figli, si ritrova a dover affrontare la solitudine che lo pervade. Prisco mette in atto la sua vendetta ma potrebbe essere scoperto molto presto grazie al fondamentale aiuto del pugile Ciro.

Alex tenta di far dimenticare Anita a Vittorio, concentrandosi sulla loro storia: ci riuscirà oppure il ragazzo è ancora innamorato di Anita? Ornella prova a distrarre Raffaele, convincendolo ad andare a trovare Diego nella sua nuova casa.

Constantin, grazie all'intervento di Ciro, viene arrestato. Tuttavia, nonostante le pressioni della polizia, non pronuncerà il nome di Prisco. Il battesimo di Lorenzo è sempre più vicino, ma non andrà esattamente tutto come previsto: qualcuno boicotterà la scelta del padrino.

Chi? Non è difficile immaginarlo. Mentre Ciro è sempre più vicino ad Angela, Franco provoca Prisco e queste provocazioni potrebbero avere delle conseguenze non indifferenti.

Per Filippo e Serena c'è finalmente una buona notizia riguardante l'eredità. Giovanna cerca di incastrare Prisco, ma i suoi tentativi potrebbero inevitabilmente fallire. Marina va a trovare Roberto che è sempre più giù di morale per la scomparsa di Tommaso. A causa di alcuni atteggiamenti di Ciro, Angela e Franco discuteranno animatamente.

Salvatore Cerruti potrebbe aver trovato la sua anima gemella e si reca ad un appuntamento.