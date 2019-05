Nei prossimi episodi della famosa telenovela Una vita ci saranno diversi avvenimenti interessanti. Alcune delle novità riguardano Rosina Rubio, interpretata dall'attrice Sandra Marchena, la quale scoprirà grazie alla confessione improvvisa di suo marito Liberto che è stata tradita. L'uomo infatti rivelerà tutta la verità alla donna, poiché sarà notevolmente stanco di mentire e le dichiarerà inoltre che la 'spasimante' interessata è Flora. Rosina rimarrà ovviamente sconvolta dalle parole di suo marito. Quest'ultima poi sarà parecchio adirata con Flora, dal momento che la reputava un'amica, pertanto andrà a cercarla per avere un confronto con lei.

Una Vita, anticipazioni: Rosina verrà arrestata.

Rosina affronta Flora

Nelle prossime puntate di Una Vita, dopo aver scoperto tutta la verità sul tradimento del marito con Flora, Leonor si recherà immediatamente a La Deliciosa per affrontare la donna e la schiaffeggerà. Poi Flora escogiterà subito un diabolico piano contro la pasticciera e le ruberà due bottiglie di champagne francese dal negozio, le quali sono state comprate all'estero, pertanto giudicate di contrabbando. Per tale ragione, la Rubio deciderà di chiamare l'agente civile per denunciare la donna e cercherà di farla arrestare. Poi però la situazione si capovolgerà inaspettatamente.

Rosina vuole rimanere in galera

Successivamente la situazione prenderà una piega inaspettata. Rosina verrà incastrata da Flora. Quest'ultima si difenderà dalle accuse a suo carico e per evitare di andare in prigione dichiarerà alla guardia che Rosina ha portato lo champagne all'interno de La Deliciosa. La polizia arresterà Rosina e in seguito la Rubio passerà una notte in galera. La donna non vorrà più andarsene: pur di rimanere in cella la donna aggredirà uno dei guardiani, mordendogli un orecchio.

Per questo motivo il commissario Aurelio Mendez confermerà l'arresto di Rosina, la quale non si dispererà, visto che legherà parecchio con il poliziotto Ricardo. Quest'ultimo sarà parecchio divertito dai modi di fare della Rubio e trascorrerà con lei diverso tempo per giocare a carte. Nel frattempo Liberto sarà alquanto abbattuto e sconsolato per la lontananza tra lui e sua moglie, ma in seguito troverà sostegno e consolazione in Leonor.

Flora parla con Rosina

Liberto e Leonor non riusciranno a trovare una soluzione per risolvere il problema della Rubio.

Per tale ragione Flora si recherà in prigione da Rosina e cercherà di convincerla a tornare a casa. La donna minaccerà Rosina, rimarcando il fatto che continuerà a flirtare con suo marito Liberto. Dopo il discorso della rivale, Rosina si lascerà persuadere e troverà il coraggio di reagire.