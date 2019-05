Ieri, durante la quinta puntata del Grande Fratello 16, la conduttrice del reality di Canale 5 ha informato Francesca De Andrè di un presunto tradimento da parte del suo fidanzato Giorgio. Nello specifico, la padrona di casa ha chiamato nella sala l’ex la gieffina e le ha mostrato i titoli di giornale legato alla vicenda. La reazione di Francesca è stata piuttosto comprensibile. La nipote del grande Faber ha chiesto un confronto immediato con il suo fidanzato, visto che il diretto interessato al momento non aveva rilasciato nessuna dichiarazione.

GF, Riccardo Signoretti smentisce il presunto tradimento ai danni della De Andrè: ‘Tutto molto costruito’.

Oggi nel salotto di Pomeriggio 5, il direttore della rivista di cronaca rosa Nuovo Tv ha fornito la sua versione dei fatti. Riccardo Signoretti ha rivelato di aver visionato anche lui le foto pubblicato dal settimanale Oggi, ma di non averle comprate. “Vedo tutto molto costruito”. Tuttavia il giornalista ha anche dichiarato che nelle foto Giorgio comprariva solo con Rosi e dunque, Oggi non ha pubblicato le foto.

La primogenita di Cristiano De Andrè, anche lei presente nel salotto di Barbara D’Urso, ha smentito il presunto tradimento dopo aver parlato direttamente con Giorgio.

Pubblicità

Secondo la sorella di Francesca, Giorgio era in compagnia di altre persone e Rosi non è altro che un amica di amici in comune. Nonostante le parole di Fabrizia, ancora adesso rimane il giallo sul perché i due siano stati pizzicati fuori il portone dell’appartamento della gieffina.

La versione di Biagio D’Anelli

Biagio D’Anelli nel salotto di Domenica Live ha riferito un’altra versione. L’opinionista ha riferito alla D’Urso che la relazione tra Giorgio e Rosi andrebbe avanti da un po’ di tempo e che i due prima di chiudersi in casa per ben tre ore, sarebbero stati avvistati anche la sera in una discoteca di Milano.

D’Anelli ha perfino dichiarato di essere pronto a portare in tv le prove del tradimento ai danni di Francesca De Andrè. Dunque, non resta che attendere delle nuove informazioni sulla vicenda.

L’ira di Francesca De Andrè

Francesca De Andrè, dopo essere stata informata del presunto tradimento è andata su tutte le furie. In un primo momento la gieffina ha iniziato ad attaccare la ragazza per il suo aspetto fisico. In un secondo momento ha utilizzato dei termini davvero forti nei confronti del suo fidanzato: “Quando esco da qui, gli do fuoco”.

Pubblicità

Parole che hanno indignato molto l’opinione pubblica ed hanno fatto scoppiare la polemica sul web. Infine, Francesca ha dichiarato di essersi arrabbiata perché il presunto tradimento sarebbe avvenuto nel suo appartamento: “A casa mia? Che schifo”. A darle conforto durante la diretta ci ha pensato Gennaro Lillio e Guendalina Canessa.