Finalmente il giorno tanto atteso è arrivato. Dopo settimane di rumors e Gossip, stamattina Meghan Markle ha dato alla luce il royal baby, figlio suo e del Duca Harry d'Inghilterra. L'annuncio ufficiale è stato pubblicato sul profilo Instagram che la coppia reale ha in comune. Dal post in questione, risalente a poche ore fa, si apprende che il bambino è nato nella prima mattinata, pesa 3,2 chili e sta bene.

Sia il piccolo che la madre, dunque, sono in piena forma. Molto presto verrà comunicato anche il nome del neonato reale.

Meghan Markle ha dato alla luce un maschietto.

Il duca e la duchessa annunciano ufficialmente la nascita del loro primogenito

In questi giorni non si è fatto altro che parlare della gravidanza di Meghan Markle e dell'imminente parto. Numerose testate giornalistiche e siti di gossip hanno trattato l'argomento. Alcuni credevano addirittura che l'ex attrice fosse in attesa di due gemelli, mentre altri pensavano che si trattasse di una bimba. Inoltre nell'ultimo periodo stavano impazzando le scommesse relative al nome che la coppia avrebbe dato al nascituro.

E così, dopo settimane di indiscrezioni, proprio oggi è giunta finalmente la verità: stamattina presto Meghan Markle ha dato alla luce il royal baby, e qualche ora fa, sul profilo Instagram chiamato Sussexroyal, è apparso l'annuncio ufficiale. Il testo esordisce così: "Siamo lieti di annunciare che il Duca e la Duchessa hanno dato il benvenuto al loro primogenito". Il comunicato prosegue con i dovuti ringraziamenti verso tutte quelle persone che in questi giorni hanno mostrato tanto affetto e partecipazione per questo evento speciale ed importantissimo.

Il post di Instagram sul profilo Sussexroyal e la questione del nome

La cosa fondamentale è che sia la Duchessa che l'Altezza Reale stiano bene. Ad ogni modo, i numerosi fan della coppia non vedono l'ora di scoprire quale nome hanno deciso di dare al primogenito, anche perché intorno a questa vicenda c'è ancora molta reticenza. Dal profilo Instagram dei coniugi, infatti, si legge che a breve comunicheranno anche il nome del bambino.

Naturalmente, in calce al post sono giunti e stanno giungendo numerosi commenti di congratulazioni e auguri da parte dei fan e di tutti coloro che hanno seguito con passione e partecipazione l'intera vicenda.

Il comunicato-social è divenuto virale in pochissimo tempo, infatti in meno di un'ora ha superato il milione di like. A quanto pare, dunque, tutto il mondo non aspettava altro che questo momento importantissimo. Adesso bisognerà pazientare un altro pochino per scoprire quale sarà il nome scelto da Harry e Meghan per il loro primo figlio.