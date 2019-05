È nato il primo figlio di Harry d'Inghilterra e Meghan Markle: il primogenito è un maschio, ancora riserbo sul nome dato al nascituro. Questo è il primo royal baby con sangue afroamericano. Sono state appena pubblicate sulle principali testate giornalistiche le prime informazioni sul lieto evento: alle 5:26 di questo mattino l'ex attrice ha partorito il suo primo figlio e a dare l'annuncio sarebbe stato lo stesso Harry. Sia la madre che il nascituro stanno bene.

È nato il royal baby, è un maschio il primo figlio di Harry e Meghan.

Il nuovo arrivato di casa Windsor è settimo nella linea di successione al trono britannico di Inghilterra, prima di lui ci sono Carlo, William e i suoi tre figli e lo stesso Henry.

Riserbo sulla nascita del royal baby

La data del parto sarebbe dovuta essere il 28 aprile, ad emanare la nascita è stato un comunicato diffuso da Buckingham Palace. Da Winsdsor, il neopapà Harry ha fatto sapere che stavano ancora decidendo il nome. Si sa invece che il bambino è nato con 8 giorni di ritardo e in concomitanza con il lieve ritardo la coppia ha avuto più tempo per pensare al nome del nuovo arrivato.

Tra due giorni, ha fatto sapere Harry, il bambino verrà mostrato al paese. Il travaglio di Meghan Markle è iniziato nelle prime ore di questa mattina nella nuova residenza di Frogmore Cottage, vicino a Windsor. Felicissimo il principe Harry che ha esordito: "Sono al settimo cielo! Sono così orgoglioso di mia moglie, siamo assolutamente emozionati". Il piccolo pesa circa 3 chili e 200 grammi. "Lo mostreremo al mondo tra un paio di giorni" - ha concluso il figlio più piccolo di Carlo d'Inghilterra.

Niente foto del royal baby per il momento

Per il momento non è dato sapere il nome che i due neo genitori hanno scelto per il loro primo figlio e non sono ancora state pubblicate immagini del nuovo arrivato di casa Windsor. "Non vediamo l’ora di condividere la bella notizia con tutti", avevano dichiarato Harry e Meghan, ma solo dopo aver avuto "l'opportunità di festeggiare in privato come una nuova famiglia”. A differenza del fratello William e di sua moglie Kate, Henry e Meghan stanno facendo numerosi strappi al protocollo quasi come se volessero vivere l'evento come qualsiasi giovane coppia della loro età.

La notizia del lieto evento è stata comunicata a tutta la famiglia Windsor, nonché ai membri più vicini della famiglia di Lady Diana, compianta madre del principe Harry. Il Duca e la Duchessa di Sussex sono insieme alla mamma di Meghan Markle, Doria Ragland che si è definita piena di gioia per la nascita del suo primo nipote. Non resta che attendere questi prossimi giorni per conoscere il nuovo arrivato di casa Windsor. Nel frattempo hanno preso il via le scommesse sul nome del piccolo.