Anche questa settimana torna per tutti i telespettatori di Rai 1, l'appuntamento con una delle serie più amate e seguite d'Italia, "Il Commissario Montalbano". Lunedì 13 maggio, infatti, la Rai riproporrà in prime time sulla rete ammiraglia l'episodio "La pazienza del ragno" già andato in onda in televisione nel lontano marzo 2006. Per coloro che non avranno la possibilità di vedere in chiaro su Rai 1 questo appassionante episodio di Montalbano, vi segnaliamo che sarà sempre possibile rivederne la replica sui canali ufficiali della Rai.

Montalbano - "La pazienza del ragno"

La replica de 'La pazienza del ragno' sarà disponibile sul web

Nel dettaglio, si segnala che la replica dell'episodio "La pazienza del ragno" sarà disponibile solo ed esclusivamente online sul sito on demand Rai Play. Tale sito, infatti, contiene un'intera sezione dedicata alle indagini del commissario Montalbano, dove è presente la raccolta completa di tutti gli episodi della serie andati in onda dal 1999 fino ad ora. Da non dimenticare che per visualizzare le repliche del Commissario Montalbano su Rai Play, sarà necessario prima registrarsi gratuitamente al sito.

La registrazione non comporta nessun onere a carico dell'utente: anzi, è l'unico modo per scaricare gratuitamente dal sito un'app tramite la quale vedere i contenuti Rai sui dispositivi mobili.

Trama dell'episodio

In questo episodio il commissario Montalbano non risulterà pienamente in forma come tutte le altre volte, ma risulterà leggermente acciaccato in seguito ad un incidente avvenuto in un episodio precedente intitolato "Giro di boa". Nonostante ciò il commissario riuscirà ugualmente a seguire il caso della sparizione di una studentessa di Vigata.

Il padre della presunta vittima, infatti, ritroverà il motorino della figlia abbandonato sul ciglio della strada e si rivolgerà immediatamente alle forze dell'ordine. I militari inizieranno a cercare la giovane nei dintorni del paese, classificando fin da subito la sparizione della giovane come rapimento. Poco dopo giungeranno a casa del padre della vittima delle telefonate anonime dei sequestratori e alcune foto della ragazza legata ed imbavagliata.

Tali foto inquieteranno tutti tranne Montalbano, l'unico ad essere convinto che la ragazza non sia stata veramente rapita. A lungo andare, le sue deduzioni si riveleranno vincenti e le forze dell'ordine scopriranno che dietro la sparizione della studentessa di Vigata in realtà si nasconde qualcuno che ha preparato la sua vendetta da tempo. Qualcuno che, proprio come un ragno, ha passato molto tempo a tessere una tela capace di intrappolare la persona su cui vuole vendicarsi.