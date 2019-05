Continuano a sorprendere i milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della longeva soap opera americana 'Beautiful', in onda sul piccolo schermo da oltre trent'anni. I colpi di scena sono dietro l'angolo e non mancano le sorprese nella vita dei personaggi principali che stanno prendendo delle scelte importanti. Vediamo cosa succede nelle prossime puntate della soap che sono trasmesse su Canale 5 al solito orario, le 13:40, regalando tante sorprese ai fan.

Anticipazioni Beautiful: Ridge contrario alla scelta della figlia

Steffy sorpresa dal comportamento del giovane Spencer

Gli spoiler degli appuntamenti di Beautiful che vanno da domenica 12 a venerdì 18 maggio fanno notare che sarà al centro dell'attenzione delle trame il personaggio di Ridge. Liam sarà protagonista di nuove incomprensioni con la moglie Steffy, alla quale chiederà delle spiegazioni, ma la giovane Forrester verrà sorpresa dallo strano atteggiamento dello Spencer. La figlia di Ridge non comprenderà la sfrontatezza di Liam in quanto troverà la situazione ironica dopo essere stata lasciata dall'uomo che ha deciso di stare al fianco di Hope.

Liam viene a sapere della decisione di Steffy

Ridge (Thorsten Kaye) avrà uno scontro con Hope per via della gravidanza e tale comportamento del Forrester porterà alla lite con Brooke. Quest'ultima non accetterà l'atteggiamento del marito e deciderà di prendere le difese di Hope. Inoltre, il signor Forrester dovrà fare i conti con la preoccupazione dovuta alla scelta di Steffy che, a causa del tradimento di Liam, sarà pronta per sposare Bill (Don Diamont).

Il padre di Steffy non si rassegnerà di fronte a questa decisione della ragazza e vorrà trovare una soluzione per impedire che ciò avvenga. Bill sarà contento di sposare la Forrester e farà un brindisi per le imminenti nozze con la donna, mentre Liam verrà a sapere di questa notizia.

La Forrester riprende la maggioranza delle azioni

Il giovane Spencer penserà che Steffy (Jacqueline Maclnnes Wood) e Bill siano una coppia perfetta e riceverà la consolazione di Hope.

Ridge s’impegnerà nel difficile compito di far ragionare la figlia e chiederà alla donna di non farsi ingannare dall'editore cadendo nella sua trappola. La giovane donna sarà sicura di fare la scelta giusta e non avrà intenzione di ascoltare le parole del padre. Brooke (Katherine Kelly Lang), invece, si dirà sicura del fatto che Steffy sia costretta a convolare a nozze con Bill. Quest'ultimo incaricherà un autista di portare nella sua abitazione Steffy per convincerla a sposarlo ma l'uomo non riuscirà nell'intento prefissato.

Infine la giovane Forrester avrà il merito di riprendere la maggioranza delle azioni dell'azienda di famiglia.