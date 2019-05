Questo, mercoledì 15 maggio, è in onda su Canale 5 una nuova puntata di Live-Non è la D'Urso. Questa sera si è discusso nuovamente delle fantomatiche e mai celebrate nozze di Pamela Prati e Mark Caltagirone che hanno aizzato un polverone mediatico in questi ultimi giorni.

In studio da Barbara D'Urso, era presente Eliana Michelazzo dell'agenzia Aicos per parlare dell'affaire Prati-Caltagirone. La manager ha annunciato che la sua agenzia sta fallendo rovinosamente: "Non faccio altro che piangere perché se ne stanno andando tutti dalla mia agenzia che sta precipitando a picco. Se n'è andata via anche Georgette che era il mio cuore, mi fa male. Ci stanno distruggendo tutti. Voi vi siete messi contro di noi!". Poi, si è discusso della questione aggressione subita con l'acido sotto casa, che ha provocato la forte reazione di Giovanni Ciacci.

Il duro scontro tra la Michelazzo e Giovanni Ciacci

"Siete voi che state dicendo castronerie in tv!

Eliana Michelazzo attaccata duramente a Live-Non è la D'Urso

Basta, ne vale la tua agenzia. Non si scherza con l'acido, ho lavorato assieme a Gessica Notaro e certe cose le tollero" ha sbottato Giovanni Ciacci, che non ha creduto alle dichiarazioni di Eliana Michelazzo in studio. Quest'ultima, però ha replicato: "Questo non è vero! E' stata fatta una denuncia alla polizia. Ora, io ho anche il timore di uscire da sola!". La Michelazzo per di più ha parlato di un vero e proprio bullismo mediatico nei suoi confronti e verso quelli di Pamela Prati.

'Bullismo mediatico' su Eliana e Pamela Prati

Il polverone scatenato dal matrimonio di Pamela Prati e Mark Caltagirone ha travolto in pieno la manager della soubrette sarda, Eliana Michelazzo, accusata da molti come una vera e propria manovratrice di un'azione di marketing mascherata da nozze. Stando ad un'analisi effettuata da vari siti, contro di lei avrebbe preso posizione una dei dirigenti della redazione di Uomini e donne, Raffaella Mennoia che ha reso pubblico un messaggio a dir poco misterioso nel corso dell'ospitata di Eliana a Live-Non è la D'Urso: "Dammi la forza di non parlare!".

Però la Michelazzo non ha indietreggiato e ha sottolineato: "Dare delle truffatrici a delle persone che fanno il proprio lavoro e si fanno un mazzo da una vita non ve lo concedo. State facendo un bullismo mediatico infinito. E' davvero tutto pesante e anche se tutto ci ferisce cerchiamo di andare avanti. Ma ora basta! Anch'io credo all'azione che vola".

La Michelazzo sulle minacce con l'acido: 'Ci siamo passate'

Pochi giorni fa, Eliana Michelazzo ha pubblicato una Instagram Stories per smentire le malelingue che l'hanno accusata di aver architettato il fatto di aver subito un'aggressione con l'acido.

"Questo è uno dei momenti che non vorresti mai che ti accada, ma noi ci siamo passate in prima persona. Per fortuna non ha preso nessuna! Ma avevamo tanta paura. E' la seconda volta che accade, come potete notare dalla foto che ritrae una bottiglia di acido diluito con del sapone. Credo che si stia toccando il fondo".