“Siamo state aggredite ed ho trovato anche l’acido davanti alla porta di casa”. Il nuovo capitolo del Pamela Prati gate è andato in scena nel corso della puntata di questo pomeriggio di Verissimo e, successivamente, si è arricchito di un nuovo dettaglio social con la Stories pubblicata da Eliana Michelazzo. Quest’ultima ha mostrato, attraverso il suo profilo, l’immagine della bottiglietta d’acido piazzata davanti all’abitazione della show girl. “Questo è uno dei momenti che non vorresti mai passare, noi purtroppo ci siamo passati.

Da sinistra Pamela Prati e la bottiglietta d'acido ritrovata davanti all'abitazione della show girl

Per fortuna non ha preso nessuna” - ha aggiunto l’agente dell’artista sarda che nel corso del talk show non aveva trattenuto le lacrime affermando di essere vittima di un bullismo mediatico.

“Ci hanno detto che dobbiamo andare via dall’Italia e che facciamo schifo”. Inoltre l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha riferito di aver ricevuto un biglietto con pesantissime minacce: “Hanno scritto che al matrimonio ci arrivavamo a metà”.

Eliana Michelazzo: 'Hanno scritto che al matrimonio arrivavamo a metà'

Pamela Prati ed Eliana Michelazzo hanno precisato di aver informato “chi di dovere” sull’accaduto.

“Bisogna fare molta attenzione a quello che si scrive sui social. Veniamo messi alla gogna senza sapere come stanno realmente le cose” - ha aggiunto l’ex prima donna del Bagaglino, visibilmente provata e criticata da uno spettatore in studio per aver accostato la sua vicenda a quella di Gigi Sabani: “Conoscevo bene Gigi e la sua sensibilità e quello che ha passato” - ha ribattuto la show girl.

Al termine della messa in onda dell’intervista la manager ha pubblicato una Stories per avvalorare quanto affermato nel corso della puntata di Verissimo. “Come potete vedere la foto ritrae una bottiglietta di acido diluito nel sapone. Beh, credo che si stia toccando il fondo”.

Pamela Prati e le tensioni con Marco Caltagirone

Nel corso della puntata di questo pomeriggio di Verissimo Silvia Toffanin non ha nascosto le sue perplessità sull’esistenza di Marco Caltagirone e più volte ha invitato la show girl a mostrare una foto del fidanzato. Di fronte al rifiuto della Prati la conduttrice le ha chiesto se era possibile contattarlo telefonicamente ma l’uomo non ha risposto. All’improvviso l’artista sarda ha abbandonato lo studio, lasciando senza parole la Toffanin, per rientrare solo mezz’ora dopo.

A questo punto l’ex prima donna del Bagaglino ha mostrato soltanto alla conduttrice le foto di Caltagirone e dei figli Sebastian e Rebecca.

“Un bell’uomo” - ha chiosato la compagna di Piersilvio Berlusconi che ha precisato di crederle al 50%. Pamela Prati ha smentito di essere in difficoltà economica ed ha precisato che, a causa di quanto è accaduto, sta vivendo un momento di tensione con Caltagirone. “Da questo momento non dirò più nulla e se mi sposerò lo terrò per me”.