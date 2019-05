Durante la puntata trasmessa ieri di Live - Non è la D'Urso, la manager di Pamela Prati è tornata in studio per difendere la sua assistita in merito alle presunte nozze con Marco Caltagirone. Eliana Michelazzo dopo un duro faccia a faccia con Riccardo Signoretti e Luigi Favoloso è scoppiata in lacrime per la tensione accumulata in questo periodo.

Il giallo sul matrimonio del duo Prati-Caltagirone giorno dopo giorno diventa sempre più intrigante e pieno di punti oscuri.

Eliana Michelazzo piange da Barbara D'Urso dopo lo scontro con Favoloso e Signoretti

Per questo motivo nella scorsa puntata del talk di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso, la tensione era davvero alta. Ancora una volta il parterre di ospiti ha sollevato numerosi dubbi e perplessità sul caso ed hanno puntato di nuovo il dito contro l'agenzia che segue Pamela Prati.

Durante il blocco dedicato alla questione, Riccardo Signoretti e Luigi Favoloso hanno attaccato più volte la Michelazzo. Il direttore di Nuovo ha cercato di portare l'argomento più sul tecnico in quanto giornalista, facendo delle domande mirate alla quale Eliana è sembrata volersi arrampicare sugli specchi.

Anche l'ex gieffino è sbottato quando ha capito che molti punti di questa storia sembrano lontano anni luce dalla realtà.

A quel punto vista la tensione ed i ripetuti attacchi, la direttrice dell'agenzia Aicos è scoppiata in lacrime: "Sono tanto carica e tanto stanca, è diventato troppo pesante tutto questo". Eliana ha sostenuto che tantissima gente in questo periodo sta accusando lei e la sua socia per qualcosa di non veritiero. A prendere le difese della sua ospite ci ha pensato la padrona di casa e Georgette Polizzi.

L'ex protagonista di Temptation Island ha confessato di essere dispiaciuta per vedere Eliana in questo stato e di non vedere l'ora che si celebri il matrimonio.

Alfonso Signorini: 'Anche io come Pamela Prati, truffato per amore'

Mentre Eliana Michelezzo sembra difendere a spada tratta il suo operato e la sua assistita sembrano esserci delle nuove grane da risolvere per la manager. Secondo alcune anticipazioni sul Maurizio Costanzo Show, Alfonso Signorini questa sera racconterà di essere stato truffato per amore.

Stando al racconto del giornalista le artifici della malafatta sarebbero proprio la direttrice dell'Aicos Management. Signorini addirittura riferirà al conduttore di avere tutte le prove della truffa. Ieri sera, Eliana nel salotto di Barbara D'Urso ha dichiarato di aver creato l'agenzia dopo l'esperienza di Uomini e Donne che l'ha vista nelle vesti di corteggiatrice. La replica della Michelazzo è poi proseguita con la minaccia di querele a tutti coloro che in questo momento stanno raccontando delle cose non veritiere.