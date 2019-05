Gli spoiler delle prossime puntate della soap opera Una vita sono al quanto drammatiche. Gli episodi che andranno in onda nel nostro paese dal 18 al 25 maggio raccontano di Samuel che abuserà di Blanca violando il suo corpo contro il suo volere. La ragazza riuscirà a reagire e attaccherà pesantemente l'Alday dicendogli che, nonostante la violenza, lui non potrà mai avere il suo amore.

Pubblicità

Pubblicità

A causare tutto questo sarà la diabolica Ursula, la quale farà in modo che si vengano a creare le occasioni affinché l'Alday e Blanca possano stare soli in casa. Lo stesso Samuel avrà modo di pentirsi per l'atroce azione commessa. Silvia cercherà di incastrare il generale Zavala per permettere ad Arturo di infiltrarsi nello studio del generale e cercare dei documenti molto importanti del quale non si conosce ancora il contenuto e l'utilità. Tuttavia, il piano non porterà gli effetti desiderati.

Una Vita, anticipazioni delle puntate in onda fino al 25 maggio: Samuel violenta Blanca

Anticipazioni Una Vita, Blanca terrorizzata da Samuel

Nel dettaglio, la povera Blanca vivrà dei momenti di autentico terrore: la giovane cercherà in tutti i modi di evitare l'incontro con il marito Alday. Ursula si intrometterà nel loro rapporto di coppia e riuscirà a creare le condizioni per la violenza che sarà costretta a subire Blanca. La donna, scossa per l'abuso subito, confesserà al fratello di Diego di non provare nulla per lui e che il suo cuore non gli apparterrà mai.

Pubblicità

L'Alday si pentirà immediatamente per il vergognoso compiuto. Silvia e Zavala si sposeranno: la donna convincerà il generale ad organizzare un rinfresco immediatamente dopo il matrimonio per avere il tempo di introdursi nello studio del generale e mettersi in cerca di misteriosi documenti. Arturo si offrirà di dare una mano alla neo sposa, ma qualcosa andrà storto. Il generale Zavala, infatti, farà il suo ingresso nello studio. Arturo e Silvia, terrorizzati dall'arrivo del generale, si baceranno per nascondere il vero motivo della loro presenza nello studio del generale.

Una Vita, Silvia tradisce Zavala ma era un piano

Gli spoiler di Una Vita riguardanti le puntate in onda fino al 25 maggio, inoltre, raccontano di una protesta portata avanti da un gruppo di rivoltosi. Blanca racconterà a Jaime dell'abuso subito da Samuel. Zavala sarà furibondo con la moglie per il presunto tradimento, Silvia si giustificherà scaricando la colpa su Arturo, reo a suo dire, di averla baciata senza la sua autorizzazione. Flora bacerà Libero, Diego rischierà di morire per mano di Viñas.

Pubblicità

L'Alday verrà salvato all'ultimo istante dal suo amico Martin prima che possa essere ferito a morte da una pallottola. Cosa succederà ai protagonisti dell'avvincente soap opera spagnola? Le risposte arriveranno con i prossimi spoiler di Una Vita.