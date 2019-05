Meghan Markle è finita nuovamente al centro di una polemica. Questa volta a gettare nuove ombre sulla Duchessa del Sussex sarebbe stata una sua ex amica, Lizzy Cundy. La conduttrice televisiva avrebbe raccontato ad alcuni tabloid inglesi una verità davvero scottante, che a sua volta avrebbe fatto infuriare tantissimi sudditi inglesi.

Meghan Markle dopo aver dato alla luce il piccolo Archie lo scorso 5 maggio, si trova in congedo di maternità. Stando al racconto di Lizzy Cundy, la duchessa del Sussex dopo la fine del suo primo matrimonio, avrebbe voluto al suo fianco un uomo inglese e ricco.

La Markle in passato è stata sposata con il produttore cinematografico Trevor Engelson, ma il matrimonio è durato solamente 2 anni. Secondo alcuni, l'attrice avrebbe raggiunto l'apice della sua carriera grazie a quest'uomo. Una volta archiviata la relazione con il suo ex marito, Meghan ha frequentato la star di X-Factor, Matt Cardle. Successivamente ha avuto un flirt con l'inglese Ashley Cole. La liaison tra i due è stata tuttavia breve, a causa della cattiva reputazione del calciatore.

Meghan Markle: secondo Lizzy Cundy, sarebbe un'arrampicatrice sociale.

Infine, Meghan Markle ha conosciuto il suo principe azzurro, di nome e di fatto. L'incontro con il Principe Harry sarebbe avvenuto in modo casuale grazie ad un'amica in comune. Stando al racconto di Lizzy, l'amicizia tra lei e la Markle si concluse proprio in quel periodo. In conclusione la conduttrice avrebbe descritto ai tabloid anglosassoni Meghan Markle come una vera e propria arrampicatrice sociale. Un'accusa davvero pesante, che in futuro potrà essere smentita solo dalla diretta interessata con il suo modo di comportarsi e mostrarsi ai sudditi. Nel frattempo, tantissimi sudditi inglesi si sarebbero indignati dopo aver letto l’ennesima dichiarazione scottante.

Meghan Markle vs tutti

Le dichiarazioni di Lizzy Cundy non fanno altro che gettare nuova benzina sul fuoco. Secondo le ultime voci, alcuni amici vicini al Principe Harry non sopporterebbero affatto Meghan Markle. Stando alle indiscrezioni molti appartenenti alla nobiltà inglese riterrebbero che la Duchessa del Sussex abbia un'influenza negativa sul pensiero di Harry. In realtà il secondogenito di Carlo e Lady Diana per molti versi sembra essere sempre in linea con le decisioni della sua consorte.

Decisioni che a volte sembrano essere lontane anni luce da quello che però è il protocollo reale. Una cosa è certa, se Meghan Markle è riuscita a far cambiare idea su di sé anche alla Regina Elisabetta, non è escluso che anche gli amici più intimi di Harry un giorno possano accettare sua moglie. Intanto, Il Principe Harry lo scorso venerdì ha incantato Roma grazie alla partecipazione ad una partita di polo, i cui proventi saranno devoluti in beneficenza.