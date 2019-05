La relazione tra Gennaro Lillio e Francesca De Andrè sembra che finalmente abbia spiccato il volo. Sulla pagina Instagram di Gossip e tv è apparso un video dove i due inquilini pare si siano lasciati andare a baci e carezze sotto le coperte. Questo improvviso rapporto tra i due è scattato poco tempo dopo che l'ex fidanzato di Francesca, Giorgio Tambellini, è entrato nella casa e ha avuto un'accesa discussione con la 29enne.

GF 16: Francesca De André si avvicina a Gennaro dopo che Giorgio l'ha tradita

Appena poco tempo dopo che Giorgio Tambellini è entrato nella casa per cercare di chiarire la questione con Francesca, con cui discussione è andata a finire male, la ragazza ha deciso di buttarsi in una nuova relazione, lasciandosi andare a effusioni con Gennaro Lillio, il quale stava corteggiando la ragazza ormai da diverse settimane. In un video pare che i due si siano lasciati andare a forti effusioni all'interno di una camera da letto completamente al buio.

Grande Fratello 16: Gennaro e Francesca si lasciano andare sotto le coperte

Tra i commenti sotto il video, sulla pagina Instagram di Gossip e Tv, se ne trovano di dispregiativi nei confronti della coppia nascente. Dal classico "Che schifo!" a "Barbara D'Urso ha finalmente raggiunto il suo obiettivo" e molti altri simili.

Francesca De André caccia l'ex fidanzato Giorgio dalla casa del Grande Fratello

Durante l'ultimo appuntamento settimanale del Grande Fratello, condotto da Barbara D'Urso, Giorgio Tambellini è entrato nella casa più spiata d'Italia per avere un confronto faccia a faccia con la nipote di Fabrizio De André.

Qualche settimana fa, la ragazza era stata messa al corrente che Giorgio la stava tradendo con un'altra. Tutto questo ha spezzato il cuore della 29enne che, nei giorni successivi, è stata con il morale a terra, tra pianti e disperazione. Ciò nonostante, l'incontro con il suo ex fidanzato è servito alla De Andrè per porre fine una volta per tutte alla loro relazione. Infatti Barbara D'Urso ha deciso di cacciare via dalla casa l'imprenditore toscano per via del suo atteggiamento poco rispettoso.

Francesca ha chiesto all'ex fidanzato se è vero che le ha mancato di rispetto e lui ha continuamente balbettato dei sì e dei no. "Non lo sai perché sei fatto dalla mattina alla sera?", le chiede allora infuriata la ragazza che vuole che se ne vada subito dalla casa. Non è la prima volta infatti che Francesca sostiene che Giorgio faccia uso di sostanze stupefacenti. Insomma, la disastrosa storia d'amore tra Francesca e Giorgio sembra ormai giunta al termine.