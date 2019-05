Durante la seconda semifinale di Ballando con le Stelle si è accesa un’aspra polemica. Questa volta è finita nel mirino del web l’intera giuria dello storico dance-show di Rai1.

Durante la puntata di sabato, i concorrenti hanno avuto il piacere di ballare insieme ad un loro parente. Nel caso di Ettore Bassi sono arrivati i suoi due fratelli, così come per Lasse Mattberg. Per Enrico Lo Verso, la moglie, per Milena Vukotic il marito. Angelo Russo ha trovato la sua amata figlia. Infine, Nunzia De Girolamo e Dani Osvaldo si sono esibiti con i loro genitori, rispettivamente padre e madre.

Voto più basso all'ex parlamentare

Tutte le coppie in gara hanno ricevuto di comune accordo tra i membri della giuria 10 punti, tranne nel caso di Lo Verso e De Girolamo. Il primo ha ottenuto 9 punti, alla seconda è stato assegnato solamente un 8. Con tutta probabilità il voto dato all’ex parlamentare è arrivato in risposta al battibecco avuto in precedenza con Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino. Chi ha seguito il programma in queste settimane, ha potuto notare che tra la coppia De Girolamo-Todaro ed alcuni membri della giuria non corre affatto buon sangue.

Ballando con le Stelle, la giuria nel mirino del web sul caso De Girolamo-Todaro: ‘Basta pregiudizi’.

Dopo aver visto il punteggio assegnato a Nunzia De Girolamo, il popolo del web si è scagliato contro la giuria. All’indirizzo dei cinque giurati, infatti, sono arrivati numerosi commenti negativi. Parecchi fan del programma condotto da Milly Carlucci hanno parlato di pregiudizi nei confronti della partner di Raimondo Todaro, a causa del suo passato politico: “Vergognoso”, “Come mai a tutti i parenti 10 e solo a Nunzia 8? Siete stati scoperti”. Tuttavia la coppia Todaro-De Girolamo ha raggiunto la finale, grazie al televoto.

Nunzia: dedica al padre

La presenza del papà di Nunzia De Girolamo sulla pista di Ballando con le Stelle è stata davvero importante. Al termine della prova, l’ex parlamentare ha fatto una dedica molto speciale a suo padre: “Nella vita di una donna c’è solo un uomo che non ci deluderà mai, per me è mio padre”.

Carolyn Smith difende la Carlucci

Durante la puntata dedicata alla prima semifinale, Milly Carlucci ha bacchettato Stefano Oradei per la scenata di gelosia verso Veera Kinnunen a causa dell'ex calciatore Osvaldo.

La padrona di casa ha riservato delle parole piuttosto dure nei confronti del maestro : “Devi crescere”. A seguito di quelle parole, la conduttrice è stata criticata duramente sui social. Ieri, nel salotto di ‘Italia Sì’ la presidente di giuria è scesa in campo per difendere la conduttrice del dance-show di Rai1. Carolyn Smith ha spiegato che Milly ha cercato solamente di sdrammatizzare, per non aggravare la situazione.