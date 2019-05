Nel giorno in cui si sarebbero dovute celebrare le chiacchierate nozze tra Pamela Prati e Mark Caltagirone, il settimanale "Chi" ha dedicato ampio spazio a questa vicenda e alle bugie che avrebbero raccontato i principali protagonisti. Oltre a raccogliere la testimonianza esclusiva di Emanuele Trimarchi sulle agenti Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, la rivista di Gossip ha informato i suoi lettori che la showgirl sarda avrebbe fatto recapitare a Verissimo un certificato medico per giustificare sia la sua assenza in studio per un'intervista che lo slittamento del matrimonio, che sarebbe dovuto essere trasmesso dal programma.

Pamela Prati: certificato medico a Verissimo per giustificare il rinvio delle nozze (RUMORS).

I retroscena di 'Chi' sulle nozze di Pamela Prati

Oggi, mercoledì 8 maggio, Pamela Prati avrebbe dovuto sposare Mark Caltagirone, mettendo fine ai tanti dubbi e alle insinuazioni che sono state fatte su questa storia. Notizia di pochi giorni fa, però, è che questo matrimonio è stato rinviato a data da destinarsi per ragioni di salute: Pamela Perricciolo, ha raccontato al settimanale Oggi che la showgirl sta male ed ha perso molti chili da quando i media hanno iniziato ad occuparsi della sua vita privata.

Il numero di "Chi" che è uscito in queste ore, aggiunge un ulteriore particolare su questa faccenda che assume sempre di più le sembianze di un "giallo": il giornalista Gabriele Parpiglia, ha fatto sapere che la sarda avrebbe fatto recapitare a Mediaset un certificato medico per giustificare il suo mancato matrimonio.

"Il sì tra Pamela e Mark, è saltato. A Verissimo (la trasmissione che avrebbe dovuto trasmettere le nozze in esclusiva), è arrivato un certificato medico", questo è quello che si legge sul giornale di Alfonso Signorini.

Fanpage, inoltre, sostiene che la Prati sarebbe dovuta essere ospite di una recente puntata del format condotto da Silvia Toffanin per dare spiegazioni sulle tante incongruenze che sono venute fuori di recente sulla sua storia d'amore. L'intervista che la soubrette aveva concordato con Verissimo per i prossimi giorni, però, sarebbe stata anch'essa rimandata perché le sue condizioni di salute precarie non le permetterebbero di esporsi.

Lo sfogo di Emanuele Trimarchi

Il dettagliato racconto che "Chi" ha fatto sulla vicenda di Pamela Prati, contiene anche l'intervista esclusiva che ha rilasciato una persona che in passato ha avuto a che fare con le agenti della showgirl.

Stiamo parlando di Emanuele Trimarchi, un ex corteggiatore di Uomini e Donne, che sostiene di aver lavorato per un anno intero che Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo.

Il ragazzo ha descritto nei dettagli il rapporto di collaborazione che ha avuto con le due donne, arrivando a dire di aver avuto paura soprattutto di una di loro e che veniva trattato dalle stesse come una marionetta. "Ho perso 12 chili in quel periodo e ho anche pensato al suicidio", ha fatto sapere il romano nello sfogo che tutti i siti di gossip stanno riportando.

Emanuele ha parlato anche di una e propria "setta" che avrebbero le agenti, la stessa nella quale sarebbe entrata la Prati ultimamente e che ha portato lui a fare pensieri estremi qualche anno fa.