Gossip, Emanuele Trimarchi di U&D sulle agenti di Pamela Prati: 'Mi hanno rovinato'.

Il settimanale "Chi", nel suo numero che uscirà mercoledì 8 maggio, ha raccolto lo sfogo di un personaggio famoso che in passato ha avuto a che fare con le due contestate agenti di Pamela Prati. Stiamo parlando di Emanuele Trimarchi, un ex corteggiatore di Uomini e donne, che ha rilasciato delle dichiarazioni molto forti su Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, le quali l'avrebbero seguito per circa un anno con la loro agenzia, causandogli grandi disagi e pensieri estremi.

Trimarchi si sfoga: 'Con Pamela ed Eliana l'anno più brutto della mia vita'

L'ultimo numero di "Chi" ha dedicato ampio spazio a Pamela Prati e alle sue chiacchierate nozze con Mark Caltagirone: l'anteprima che è stata resa pubblica in questi minuti, riguarda il toccante sfogo di una persona che ha avuto a che fare con le agenti della sarda qualche anno fa.

Emanuele Trimarchi, ex corteggiatore e scelta di Anna Munafò a Uomini e Donne, ha parlato in modo dettagliato della collaborazione di circa un anno che ha avuto con Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, più o meno nel periodo immediatamente successivo alla sua partecipazione al programma di Maria De Filippi.

"È stato l'anno più brutto della mia vita. Lavorare con loro, per me ha significato perdere occasioni, vivere in una stanza finestre perché le due prendono la tua vita e la frantumano", ha detto il romano al noto settimanale di Gossip.

Il ragazzo ha raccontato che le due proprietarie dell'agenzia in questione, decidevano tutto quello che lui doveva fare: le donne sarebbero addirittura arrivate al punto di fargli cambiare spesso il numero di cellulare per poterlo gestire come una marionetta.

"Loro sono la paura. Ti catturano e ti manipolano psicologicamente", ha aggiunto il giovane prima di fare un'affermazione molto forte che sicuramente farà discutere.

Emanuele spaventato dalla Perricciolo: 'Avevo paura'

"In un anno ho perso 12 chili e ho pensato al suicidio. Non sono fuggito perché avevo paura di Pamela, e non mi faccia aggiungere altro", ha fatto sapere Trimarchi a Chi.

L'ex corteggiatore di Uomini e Donne ha anche raccontato come la Perricciolo e la Michelazzo gestivano i suoi guadagni nel periodo in cui ha lavorato con loro: "Mi davano 500 euro a serata, ma poi ho scoperto che mi vendevano a 3.500".

Commentando, poi, la vicenda della Prati e del matrimonio ufficialmente rimandato con Mark Caltagirone, Emanuele ha detto: "Lei è entrata nella setta come ho fatto io, è una vittima di quel mondo irreale che ha massacrato anche me".

Il romano si è augurato che la showgirl sarda possa presto riprendere in mano la sua vita, lasciandosi alle spalle quelle due agenti che pare abbiano fatto del male a molte persone in questi ultimi anni.