A poche ore di distanza dalla pubblicazione della forte intervista che Emanuele Trimarchi ha rilasciato a 'Chi', una delle agenti di Pamela Prati ha usato i social network per replicare alle accuse che le sono state lanciate. Eliana Michelazzo, infatti, ha postato una Stories su Instagram dove ha invitato tutti a continuare e a fare quello che stavano facendo. Quello che si chiedono gli appassionati di gossip, a questo punto, è se qualcuno dei protagonisti di questa vicenda, prima o poi, ci metterà la faccia in TV per spiegare come stanno veramente le cose.

Gossip, Trimarchi su Chi: 'Pamela è entrata nella setta', Eliana invita tutti a continuare.

L'ex corteggiatore di Uomini e Donne contro le agenti della Prati

È un'intervista molto forte quella che Emanuele Trimarchi ha rilasciato a Chi sul conto delle agenti di Pamela Prati.

Il ragazzo ha raccontato di aver lavorato per circa un anno con Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, definendolo 'il più brutto della mia vita'. Il romano ha ammesso di essersi sentito come una marionetta nelle loro mani. Stando a quello che si legge sul settimanale, le due donne sarebbero addirittura arrivate al punto di far cambiare continuamente il numero di cellulare al romano pur di averlo sempre sotto controllo.

'Loro sono la paura, ti manipolano psicologicamente. Si guadagnano la tua fiducia e poi ti dicono che devi fare come vogliono loro', ha fatto sapere il giovane al giornale diretto da Alfonso Signorini.

Trimarchi ha anche sostenuto che le agenti lo "vendevano" a 3 mila e 500 euro per ogni serata che faceva come ospite d'onore dopo U&D, ma nelle sue tasche non ne arrivavano mai più di 500.

Parlando, poi, di Pamela Prati e delle sue nozze che hanno monopolizzato i media negli ultimi mesi, Emanuele ha detto: 'Lei è entrata nella setta come ho fatto io. Oggi è vittima di quel mondo irreale che ha massacrato anche me. Mi auguro che ne esca il prima possibile'.

La Michelazzo sarà ospite della D'Urso stasera?

A pochissimo tempo di distanza dalla diffusione delle parole di Emanuele Trimachi anche sul suo conto, Eliana Michelazzo ha pubblicato una Stories che sembra riferita proprio a questa situazione 'Continuate, tanto solo questo sapete fare'.

Il messaggio che l'agente di Pamela Prati ha condiviso su Instagram è piuttosto enigmatico soprattutto perché pare rivolgersi a più persone e non solo all'ex corteggiatore di U&D che è stato intervistato da Chi.

Eliana sarà ospite di 'Live-Non è la D'Urso' stasera? Sapendo che la donna ha sempre accettato di partecipare al programma di Canale 5 per difendere la sarda e le nozze rimandate con Mark Caltagirone, ora ci si chiede se farà altrettanto anche dopo quello che ha raccontato Trimarchi sul loro trascorso professionale. La Michelazzo, inoltre, potrebbe essere interpellata anche sulle ragioni che hanno portato al rinvio a data da destinarsi del matrimonio della Prati, che si sarebbe dovuto celebrare proprio oggi in una località top secret.