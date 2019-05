Nelle prossime puntate di Un posto al sole, verrà dato ampio spazio al personaggio di Patrizio, che nella sua ultima fugace apparizione era apparso visibilmente turbato. Il lavoro stressante e la chiusura del rapporto con Rossella parevano averlo buttato un po' giù, tuttavia nessuno avrebbe mai immaginato che tale condizione lo avrebbe spinto a fare uso di sostanze vietate. Di seguito le anticipazioni dei prossimi episodi di Un posto al sole relative a tale drammatico evento.

Pubblicità

Pubblicità

Patrizio fa uso di anfetamine

Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) non è mai stato un tipo tranquillo, il suo personaggio è stato spesso rappresentato come molto esuberante, il ragazzo è sempre stato contraddistinto da un carattere molto spigliato e allegro a cui si accompagnava però una certa immaturità, segno di un certa fragilità emotiva. Nei prossimi episodi, vedremo Patrizio decisamente su di giri, inizialmente si penserà che la sua iperattività sia dovuta al suo ritorno a Napoli e alla voglia di reagire alla rottura con Rossella (Giorgia Gianetiempo), ma presto verrà fuori l'amara verità.

Lorenzo Sarcinelli (Patrizio Giordano)

A quanto pare il ragazzo fa uso di anfetamine, ad accorgersene sarà il suo migliore amico Vittorio (Amato Alessandro D'Auria) che penserà subito ad un modo per poterlo aiutare a disintossicarsi.

Rossella, causa di tutto

Dopo aver incontrato Rossella e aver compreso che la ragazza vorrebbe preservare la loro amicizia, Patrizio deciderà di impegnarsi per disintossicarsi dalle anfetamine, ma tale percorso non sarà affatto facile, inoltre l'astinenza da sostanze vietate lo spingerà a compiere un gesto sbagliato di cui si pentirà.

Pubblicità

Successivamente Vittorio avrà un accorato confronto con l'amico e scoprirà che il ragazzo ha iniziato a prendere gli stimolanti a causa della fine del suo rapporto con Rossella. Gli orari di lavoro sempre più pressanti e la fine del suo amore lo hanno fatto cadere in una spirale di depressione che ha minato la sua stabilità mentale.

Raffaele e Ornella scoprono la verità

Patrizio, durante un momento di crisi dovuto all'astinenza dalle anfetamine, avrà un drammatico confronto con Rossella che peggiorerà ancor di più la situazione.

Nel frattempo anche Raffaele (Patrizio Rispo) e Ornella (Marina Giulia Cavalli) scopriranno la natura reale del malessere del figlio e cercheranno in tutti i modi di offrire al ragazzo il loro aiuto. Attenzione perché nella puntata che andrà in onda venerdì 31 maggio accadrà un evento drammatico che potrebbe allontanare nuovamente Pat e Ross. Il giovane Giordano, avrà finalmente l'occasione per rimediare alle sue azioni ed ottenere il perdono di Rossella ma una nuova minaccia impedirà che ciò accada.