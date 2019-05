Cosa è successo dietro le quinte di "Live-Non è la D'Urso" ieri sera? È questa la domanda che si stanno facendo gli appassionati di Gossip dopo aver assistito al duro faccia a faccia che c'è stato su Canale 5 tra Pamela Prati e Barbara D'Urso. La showgirl, a 15 minuti dal suo ingresso, ha abbandonato lo studio per rifugiarsi in camerino con l'amica Manuela Villa: prima, però, la sessantenne è stata ripresa da una telecamera mentre dava una spinta all'uomo che aveva di fronte.

Lo sfogo della Prati dopo il confronto con Barbara D'Urso

Si sta facendo un gran parlare dell'ospitata di Pamela Prati a "Live-Non è la D'Urso" ieri sera: la showgirl, infatti, ha catturato l'attenzione di tutto il pubblico più per quello che non ha detto che per le dichiarazioni che ha fatto in diretta. A Barbara che provava a farle le domande che tutta l'Italia vorrebbe porle, la sarda ha fatto sapere che non avrebbe risposto a nulla e che aveva accettato il suo invito soltanto per educazione e per la sua insistenza.

Pamela Prati: spinta al cameraman e fuga in camerino con la Villa dopo Non è la D'Urso.

La sessantenne si è resa protagonista anche dell'ennesima fuga da uno studio tv in pochi giorni: dopo essersi assentata per più di mezz'ora a Verissimo sabato scorso, il 14 maggio la donna ha migliorato se stessa perché ha abbandonato lo show Mediaset a tre minuti dal suo ingresso. Nonostante la Prati sia rientrata per portare a termine l'intervista, la D'Urso non è riuscita a strapparle nessuna dichiarazione interessante né in merito alle nozze rimandate né su Mark Caltagirone.

"Io ora ti saluto e me ne voglio andare", ha detto la soubrette prima di lasciare definitivamente lo studio di Live a 15 minuti dalla sua prima apparizione. Il forfait di Pamela, non ha impedito alla padrona di casa di continuare a parlare del suo caso: mentre la conduttrice dialogava con Eliana Michelazzo, sullo schermo andavano in onda le immagini di quello che stava facendo la Prati nel backstage.

'Pamela era una furia dopo Live': l'indiscrezione di Bitchyf

A raccontare quello che sarebbe successo dietro le quinte di Live quando le telecamere si sono spente, è stato il sito Bitchyf, che ha riportato le dichiarazioni di una persona che ieri sera avrebbe assistito alla fuga di Pamela Prati. "Era una furia.

Ha spinto via un cameraman con la telecamera ed ha preso a cazzotti la porta del suo camerino", questo è quello che si legge sul web nelle ultime ore.

Se la showgirl ha davvero dato dei pugni ad una porta nel backstage di Non è la D'Urso non lo sappiamo perché non ci sono prove, ma che abbia spintonato chi la stava riprendendo è vero perché il suo gesto è stato mandato in onda in diretta su Canale 5.

La segnalazione su quello che sarebbe successo dopo l'intervista che Pamela ha rilasciato a Barbara si conclude con la precisazione che la protagonista assoluta del gossip di questo periodo avrebbe abbandonato gli studi tv con Manuela Villa, sua amica di vecchia data e forse una delle poche che ancora ci mette la faccia per difenderla.