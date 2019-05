A due giorni dalla celebrazione del chiacchierato matrimonio tra Pamela Prati e Mark Caltagirone, l'agente della showgirl ha confermato la notizia dello slittamento dell'evento a data da destinarsi. Secondo quanto ha raccontato Pamela Perricciolo ad Oggi, la sarda starebbe molto male e il futuro marito starebbe rientrando in Italia per starle accanto. La stranezza che hanno notato i più attenti, però, è che l'imprenditore aveva affermato di essere a Roma durante la telefonata che ha fatto con Barbara D'Urso mercoledì scorso: ennesima incongruenza in questa storia per ora senza lieto fine.

Pamela Prati non si sposa l'8 maggio: il rinvio delle nozze confermato dalla Perricciolo su Oggi.

Il matrimonio di Pamela Prati è rimandato ufficialmente

Con alcune dichiarazioni che il settimanale Oggi ha pubblicato sul suo sito in queste ore, l'agente Pamela Perricciolo ha confermato una notizia che circolava già da qualche giorno: Pamela Prati non si sposerà l'8 maggio. Secondo quanto ha detto una delle collaboratrici della showgirl, quest'ultima starebbe molto male per tutte le critiche che le sono piovute addosso di recente, per questo avrebbe deciso di rimandare il suo giorno più bello.

"Il matrimonio è rimandato a data da destinarsi. Pamela sta male, ha perso non so quanti chili, ed ha bisogno di riposare", ha fatto sapere la collega di Eliana Michelazzo ai giornalisti.

Lo stato di salute precario della star del Bagaglino, avrebbe spinto Mark Caltagirone a rientrare in Italia in anticipo rispetto al previsto. "Lui era all'estero, ma sta tornando per starle accanto", ha detto la Perricciolo.

A far storcere il naso ai più attenti, però, è l'ennesima incongruenza che sembra esserci tra le varie dichiarazioni che rilasciano tutti i protagonisti di questa storia.

Durante l'ultima puntata di "Live-Non è la D'Urso" (mercoledì 1° maggio), infatti, il futuro marito della Prati ha confermato di trovarsi a Roma, e di attendere a casa sua il giorno delle nozze.

La domanda che si fanno in tanti a questo punto è: come mai l'agente di Pamela sostiene che Caltagirone era fuori per lavoro e che sta tornando in Italia per stare vicino alla compagna? Mark dov'era quando ha parlato al telefono con Barbara D'Urso meno di una settimana fa?

Nessuna nuova data per il sì di Pamela Prati

Pamela Perricciolo, intervistata in esclusiva da Oggi in queste ore, prima ha confermato lo slittamento del matrimonio della Prati a data da destinarsi e poi ha puntualizzato che ancora non si sa quando avverranno queste criticate nozze.

"Si farà più il là, ma la data non è ancora stata fissata", ha fatto sapere l'agente al settimanale che nel suo nuovo numero si occuperà in modo approfondito di questa strana vicenda.

Che il sì di Pamela e Mark Caltagirone non ci sarebbe stato l'8 maggio come entrambi avevano confermato in tv o sui social network, lo si era intuito dalle tante indiscrezioni che sono circolate nei giorni scorsi in merito: Fanpage prima e Bitchyf poi, infatti, hanno informato il pubblico che nulla sarebbe andato secondo i piani.

Nelle ultime ore, è stato il sito di Oggi ad annunciare il rinvio ufficiale delle nozze della Prati tramite le dichiarazioni di una sua stretta collaboratrice.