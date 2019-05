La fortunata serie televisiva "Il Paradiso delle Signore" in versione daily andrà in onda fino alla prossima settimana. Anche se le avventure della soap ambientata nel grande magazzino milanese stanno per giungere al termine, i telespettatori potranno tornare a seguirla a partire dall'autunno, quando la Rai trasmetterà i nuovi episodi relativi alla quarta stagione.

Il protagonista delle trame delle puntate conclusive sarà ancora una volta Luca, perennemente assetato di vendetta nei confronti della famiglia Guarnieri.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni dal 13 al 17 maggio.

Spinelli, per impedire a Umberto e Vittorio di ritrovare Marta la porterà via con sé, ma durante la fuga provocherà un incidente stradale: dopo aver perso il controllo della sua vettura lungo gli ostici tornanti liguri, il rapitore della giovane Guarnieri scomparirà nel nulla.

Umberto Guarnieri si troverà in una situazione decisamente complessa, poiché si vedrà costretto a rivelare alla sua famiglia gli oscuri segreti del suo passato.

Umberto e Vittorio ritrovano Marta, nessuna traccia di Luca

Nelle puntate in programmazione su Raiuno da lunedì 13 a venerdì 17 maggio, finalmente Nicoletta e Riccardo diventeranno genitori.

L'uomo, in particolare, risulterà decisivo perché, accortosi per caso dell'inizio del travaglio dell'ex fidanzata mente era di passaggio al Paradiso, contatterà prontamente un'ostetrica di sua conoscenza per aiutare la donna durante il travaglio. Silvia, dopo aver appreso la bellissima notizia, si recherà subito allo shopping-center per stare accanto alla figlia.

Antonio farà una sorpresa alla sua promessa sposa Elena, dedicandole una serenata siciliana il giorno prima delle nozze.

Marta sarà ancora tenuta in ostaggio da Luca Spinelli: Vittorio si recherà alla villa di Rapallo con Umberto, ma non riuscirà a trovare la sua amata. In un secondo momento, entrambi riusciranno a individuare la donna in fondo a un dirupo e la porteranno subito in ospedale. Luca, invece, verrà dato per disperso dopo essere rimasto vittima di un incidente insieme alla Guarnieri.

Intanto, nonostante le sue nozze siano ormai imminenti, la Montemurro non riuscirà ad essere felice del tutto a causa dei pessimi rapporti con la famiglia.

Tina litiga con la madre, Guarnieri costretto a dire la verità ai suoi familiari

Tina continuerà a discutere con la madre Agnese, la quale continuerà ad opporsi alla sua sconveniente storia d'amore con Sandro. Roberta, intanto, sarà in preda alla tristezza quando scoprirà casualmente che Federico dovrà partire per il servizio militare.

Luciano metterà al corrente Clelia di aver preparato una trappola per il marito Oscar: il ragioniere, infatti, sarà sempre più deciso nel voler incastrare Bacchini per allontanarlo una volta per tutte dalla Calligaris.

Gabriella, dopo aver palesato il suo scarso interesse per Salvatore, riceverà un'altra missiva da un corteggiatore segreto. Tina si ritroverà travolta dallo scandalo a causa di Nora che, in radio, l'accuserà apertamente di aver rovinato il suo matrimonio con Sandro. In seguito a quest'increscioso episodio, la Amato si scontrerà nuovamente con la madre Agnese.

Luca ricomparirà dal nulla e sarà armato di una pistola che punterà contro Umberto a villa Guarnieri. Quest'ultimo, di fronte alla minaccia incombente, sarà costretto a fare i conti con il suo passato, rivelando ai parenti i crimini di cui si è macchiato.

Infine l'amore tra Vittorio e Marta trionferà, mentre Luciano, anche se finirà in ospedale dopo aver fatto arrestare Oscar, sarà soddisfatto perché grazie al suo piano Clelia non dovrà più sottostare alle angherie del marito.