Le news sulle chiacchierate nozze di Pamela Prati, sono ormai all'ordine del giorno: secondo due noti siti d'informazione, la showgirl e Mark Caltagirone non si sposeranno più l'8 maggio come loro stessi avevano annunciato in tv. Fanpage, ad esempio, sostiene che questo contestato matrimonio sarebbe stato rimandato per ragioni non precisate a data da destinarsi. Bitchyf, invece, racconta addirittura di un annullamento della celebrazione dopo i tanti attacchi che ha ricevuto la coppia.

Gossip: le nozze di Pamela Prati sarebbero stata rimandate o addirittura annullate.

Rinviate le nozze della Prati? L'indiscrezione

Era fissato per mercoledì 8 maggio il tanto atteso matrimonio di Pamela Prati con Mark Caltagirone: era stato lo stesso imprenditore a confermare la data del sì nel corso del suo intervento al telefono a "Live-Non è la D'Urso" qualche giorno fa. Si usa l'imperfetto, perché le ultime notizie che sono trapelate su questo scottante argomento, raccontano di grandi cambiamenti in vista: in rete, infatti, si vocifera che le nozze della sarda potrebbero non essere più celebrate.

Pubblicità

Il primo sito a lanciare un'indiscrezione molto interessante su questa storia, è stato Fanpage (lo stesso che ha messo nei guai l'agente Pamela Perricciolo con una perizia vocale che ha dimostrato che la stessa si è spacciata per l'avvocato di Mark parlando con una giornalista).

Nella giornata di ieri, infatti, questo autorevole sito d'informazione ha raccontato tutto quello che sarebbe successo dietro le quinte del programma di Barbara mercoledì scorso: Eliana Michelazzo sarebbe stata sul punto di confessare tutta la verità, ma la Prati e una collega le avrebbero fatto cambiare idea.

Sempre su Fanpage, inoltre, si legge che Manuela Villa (amica della showgirl e ospite della D'Urso l'1 maggio) sarebbe stata informata da terze persone che le nozze tra Pamela e Mark sarebbero state rimandate a data da destinarsi.

Chi aspettava con ansia l'8 maggio per assistere a questo discusso matrimonio, molto probabilmente dovrà mettersi l'anima in pace perché tra 4 giorni non sarebbe più prevista nessuna celebrazione.

Le ultime news sul matrimonio della Prati

A Fanpage che sostiene che le nozze tra Pamela e Mark sarebbero state rimandate a data da destinarsi, ha risposto un altro sito con una notizia ancora più spiazzante: Bitchyf, infatti, poche ore fa ha fatto sapere che questo matrimonio non s'ha da fare.

Pubblicità

Secondo le voci che sono arrivate all'orecchio di chi scrive per questo sito d'informazione e Gossip, la Prati e Caltagirone avrebbero annullato le nozze a quattro giorni dalla loro celebrazione.

Si usa il condizionale perché ancora non c'è alcuna conferma ufficiale su questa indiscrezione, ma la domanda che si stanno facendo tanti è: cosa ne sarà della costosa esclusiva del sì che la coppia ha concesso a Verissimo?