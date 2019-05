La Battaglia di Grande Inverno tra gli Estranei e i vivi, avvenuta nel terzo episodio de Il Trono di Spade 8, è finita, ma l'hype è sempre altissimo per gli episodi che ci condurranno al finale della saga. Nonostante l'eccessiva oscurità delle immagini che non è stata gradita da numerosi, non si può dimenticare l'impatto emotivo che le grandiose scene di massa hanno avuto sui telespettatori. Dopo aver contato le perdite - l’esercito dei Dohtraki, Lyanna Mormont, Theon Greyjoy e Jorah Mormont - i sopravvissuti guardano avanti e con loro anche i fedeli appassionati della serie, visto che l'interesse ora è tutto rivolto agli episodi che ci porteranno al gran finale.

Il Trono di Spade, nel quinto episodio il Nord contro Cercei

Stanotte è andato in onda in Usa il quarto episodio (in Italia in contemporanea alle 3 circa) e verrà riproposto sempre in lingua originale stasera in seconda serata su Sky Atlantic dopo il terzo episodio doppiato in italiano. Stando alle anticipazioni diffuse in rete, il quinto episodio - in onda la prossima settimana - sarà grandioso, ancor più 'esplosivo' del terzo. Lo scontro definitivo, stavolta, avverrà tra il Nord e Cersei.

Il Trono di Spade 8: riassunto degli eventi accaduti nell'episodio 8x04

Stanotte è andato in onda il quarto episodio e ormai soltanto due appuntamenti ci separano dalla conclusione de Il Trono di Spade 8.

Nell'episodio abbiamo assistito ai funerali dei caduti nella Battaglia di Grande Inverno. Durante il banchetto Daenerys nomina Gendry 'Lord di Capo Tempesta'. Il giorno dopo Tormund decide di guidare i Bruti oltre la Barriera, nel profondo Nord dove si trova la loro vera casa. Jon, prima di partire con l’esercito verso Approdo del Re, rivela sua vera identità ad Arya e Sansa. Quest’ultima, poi, condivide la rivelazione con Tyrion e lui a sua volta lo riferisce a Varys.

Euron Greyjoy sferra un attacco alla flotta Targaryen mentre questa si sta dirigendo a Roccia del Drago. Rhaegal rimane ucciso e Missandei viene rapita e condotta da Cersei. Tyrion cerca di convincere la sorella ad evitare il sanguinoso scontro ma Cersei decide di giustiziare Missandei.

Nel quinto episodio ci sarà lo scontro decisivo tra il Nord e Cersei

Non è stata ancora rilasciata da HBO una sinossi ufficiale ma è già online il promo del quinto episodio e sappiamo che ci sarà lo scontro tra i contendenti al trono.

La battaglia fra il Nord e Cersei, stando alle dichiarazioni dell'attrice Emilia Clarke e alle anticipazioni in rete, sarà imponente e più epica della Battaglia di Grande Inverno, perché il vincitore conquisterà l'ambito Trono. Nello scontro, da una parte avremo Daenerys, il suo esercito, Jon Snow e Tyrion, dall’altra ci sarà Cersei con Euron Greyjoy e un'armata di mercenari. Daenerys penserà alla vendetta e Jon si preparerà allo scontro con il suo esercito.

Diretti ad Approdo del Re ci saranno anche Arya, il Mastino e Jaime. Di quest'ultimo è incerta la posizione che deciderà di prendere, se tornerà a sostenere la sorella Cersei o le volterà le spalle. Ne sapremo di più durante la settimana quando non tarderanno ad arrivare spoiler più dettagliati.