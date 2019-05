Come aveva anticipato ieri sera con un post che è apparso sulla sua pagina Facebook, pochi minuti fa Riccardo Signoretti ha pubblicato quella che dovrebbe essere la parte finale dell'intervista che Pamela Prati ha rilasciato a Verissimo. Rientrata in studio dopo 20 minuti d'assenza, pare che la soubrette abbia fatto presente a Silvia Toffanin di aver subito delle minacce nei giorni scorsi, ed ha paragonato la pressione mediatica che c'è su di lei a quello che è stato fatto a Gigi Sabani tempo fa.

Pamela Prati a Verissimo: 'Ho trovato l'acido fuori casa e un biglietto orrendo' (RUMORS).

Pamela ed Eliana in tv: 'Siamo state aggredite'

L'intervista che Pamela Prati ha registrato ieri per Verissimo, non smette di far discutere: sono tantissime, infatti, le indiscrezione che stanno trapelando su quello che è successo in studio giovedì pomeriggio. Il direttore di Nuovo, Riccardo Signoretti, ha usato Facebook per riportare lo scambio di battute che ci sarebbe stato tra la showgirl e Silvia Toffanin quasi a fine puntata.

Dopo essere "scappata" nel backstage per oltre 20 minuti, pare che la showgirl sarda sia stata convinta a rientrare per terminare il confronto con la padrona di casa.

Pubblicità

La sessantenne avrebbe mostrato alla conduttrice Mediaset una foto di Mark Caltagirone con i due bambini che ha preso in affido, ma non sarebbe stata creduta: "Io ti auguro con tutto il mio cuore che quest'uomo sia davvero Marco. Per me potrebbe anche essere il cugino di Eliana".

La Michelazzo, anche lei ospite della puntata di Verissimo che andrà in onda sabato 11 maggio, ha spiazzato tutti i presenti raccontando che lei e Pamela sarebbero state aggredite da ignoti con gesti molto forti.

La Prati, infatti, pare abbia dichiarato: "Siamo addirittura alle aggressioni. Ho trovato fuori casa l'acido ed un biglietto orrendo ("Al matrimonio ci arrivate a metà"). Ma alla fine io cosa ho fatto?".

La donna si sarebbe anche commossa quando la Toffanin le ha chiesto se le nozze con Caltagirone ci saranno oppure no: "Ci saranno ma mi guarderò bene dal dirlo. Io sogno questo giorno sin da piccola".

Prati vs Toffanin: 'Ma cosa dici? È tutta cattiveria'

Il faccia a faccia tra Pamela Prati e Silvia Toffanin a Verissimo, è stato molto forte: oltre a mettere in discussione la sua sincerità più volte, dicendole di non credere neppure all'esistenza di Mark Caltagirone, la padrona di casa avrebbe domandato "Perché ci siamo ridotti così?"

La soubrette avrebbe risposto con tono piuttosto stizzito: "Ma ridotti cosa? È tutta cattiveria.

Pubblicità

Anche Gigi Sabani venne massacrato".

La presentatrice avrebbe anche provato a chiedere alle sue ospiti se per caso la situazione che avevano architettato possa essergli sfuggita di mano, ma la Prati avrebbe ribattuto con rabbia: "Ma cosa dici? Non è la gente che attacca ma certi siti".