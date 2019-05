Nuova puntata con la longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' che riesce a tenere alta la concentrazione del pubblico rivolta alla tensione verificatasi alla terrazza per via della decisione di Franco. Quest'ultimo è stanco di subire le minacce da Prisco e decide di affrontare l'uomo recandosi nella sua abitazione.

Pubblicità

Pubblicità

Tale comportamento finirà per complicare la vicenda rendendola più complessa del previsto provocando la paura di Angela. Siamo giunti all'ultimo appuntamento di questa settimana che cercherà di chiarire ciò che sta succedendo nella famiglia Boschi.

Le anticipazioni dell'episodio numero 5255 in onda venerdì 17 maggio fanno notare che Ciro (Vincenzo Alfieri) deciderà di risolvere la situazione mettendosi alla ricerca di Franco (Peppe Zarbo) L'iniziativa del giovane uomo finirà per spiazzare la consorte del coach.

Una delle protagoniste di UPAS: Claudia Ruffo.

La figlia di Giulia (Marina Tagliaferri) si renderà protagonista di un confronto con il marito per orientarlo verso la strada giusta. Giovanna s'impegnerà in prima persona per riuscire nell'intento di mettere in atto una strategia volta a incastrare le persone di Prisco e Balan. Il commissario Landolfi comprenderà che la situazione è più complessa del previsto e vorrà trovare il modo per far parlare il complice di Gaetano (Fabio De Caro).

Filippo e Serena condividono una notizia che può cambiare la loro vita economica

Nel frattempo Filippo riuscirà a riprendersi dopo la morte di Tommaso e fondamentale per il giovane Sartori sarà la vicinanza della moglie.

Pubblicità

Serena e il marito saranno lieti di condividere una notizia felice riguardo all'eredità di Gigi Del Colle che dovrebbe permettere alla famiglia di risolvere i problemi economici. Lo stesso discorso non può essere fatto per il dottor Ferri che vivrà uno stato d'animo caratterizzato dalla confusione e non riuscirà a superare la scomparsa del figlio Tommaso con il quale non ha mai avuto un ottimo rapporto.

Cerruti si prepara all'incontro con il partner

Il padre di Filippo riceverà la visita di Marina che dimostrerà di essere preoccupata per le condizioni dell'ex marito e vorrà aiutarlo a superare questo momento complicato della sua esistenza.

La signora Giordano avrà intenzione di convincere il Ferri a fare ritorno alle imprese Viscardi per essere aiutata a fermare le azioni di Alberto (Maurizio Aiello). Il boicottaggio dovuto alla scelta del padrino di Lorenzo sarà determinante per far nascere delle tensioni tra Mariella e l'attuale compagno alle prese con le prime incomprensioni. Infine Cerruti vivrà un momento completamente differente in quanto Salvatore deciderà di presentarsi all'appuntamento con il partner conosciuto tramite la chat online.