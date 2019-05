Un paio di giorni fa si sarebbero vissuti momenti di forte tensione nel backstage di "Live - Non è la D'Urso": stando a quello che racconta il sito di Fanpage, Pamela Prati si sarebbe rifugiata in bagno per non essere ripresa ed avrebbe addirittura minacciato di chiamare i carabinieri.

Le indiscrezioni che sono trapelate direttamente dal dietro le quinte del programma di Canale 5, fanno sapere che anche Eliana Michelazzo sarebbe stata poco bene al termine della puntata: l'agente, infatti, si dice che sia svenuta per la tensione accumulata nell'ultimo periodo.

La 'fuga' di Pamela dietro le quinte di Live

Al termine della nona puntata di "Live-Non è la D'Urso" sarebbe successo di tutto nel backstage: questo almeno è quello che sostiene Fanpage, che ha fatto un resoconto dettagliato del comportamento che avrebbero avuto tutti i protagonisti della serata.

Pamela Prati, dopo aver abbandonato lo studio a neppure 15 minuti dall'inizio della sua intervista, è stata ripresa da un cameraman mentre passeggiava dietro le quinte con l'amica Manuela Villa. Oltre a dare una forte spinta alla telecamera che aveva di fronte, pare che la showgirl abbia cercato un modo un po' particolare per stare lontana da occhi indiscreti.

Sul popolare sito d'informazione, infatti, in queste ore si legge: "Avrebbe iniziato ad urlare che voleva essere lasciata in pace e non essere ripresa.

Si sarebbe rifugiata nei bagni riservati pur di non essere registrata". Quando gli addetti ai lavori hanno seguito la sarda anche all'esterno degli studi, quest'ultima avrebbe minacciato di chiamare i carabinieri. La "fuga" della Prati, comunque, sarebbe durata fino all'una di notte circa quando, affiancata da Eliana e Selvaggia Roma, avrebbe fatto ritorno a casa. Anche durante la puntata odierna di Mattino 5, sia Federica Panicucci che Riccardo Signoretti hanno confermato i Gossip sulla rabbia che la Prati avrebbe manifestato dietro le quinte del programma di Barbara D'Urso.

"Io so che nel backstage è successo un pandemonio", ha detto la conduttrice, "Scappava dalle uscite laterali, poi andava in bagno", ha aggiunto il direttore di Nuovo stamattina su Canale 5.

Presunto malore di Eliana dopo Live

Pamela Prati non sarebbe stata l'unica a reagire in modo colorito all'ospitata a "Live-Non è la D'Urso": Fanpage, infatti, sostiene che anche Eliana Michelazzo avrebbe catturato l'attenzione dei presenti ma per qualcosa di diverso da uno sfogo di rabbia.

"È svenuta dopo aver lasciato lo studio, hanno dovuto soccorrerla", si legge sul sito d'informazione in merito all'agente che sta facendo tanto parlare in queste settimane.

Ricordiamo, comunque, che la romana ha accettato di prendere il posto della soubrette nello spazio che Barbara D'Urso ha dedicato al caso mediatico più chiacchierato degli ultimi tempi. A proposito di questo, pare che la conduttrice avesse in programma di parlare molto più a lungo delle nozze della Prati, in un blocco nel quale era previsto anche il confronto tra Pamela con Giovanni Ciacci e Riccardo Signoretti.