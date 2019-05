Nella settimana che va dal 20 al 24 maggio, Giovanna riuscirà finalmente ad arrestare Gaetano Prisco, ma questo non metterà la parola fine ai problemi di Franco e Angela. Subito dopo tale evento, l'inossidabile coppia si troverà a dover affrontare la questione legata a Ciro e alla sua attrazione per Angela. Di seguito trame e anticipazioni dettagliate di tutte le puntate, di Un posto al sole, che andranno in onda dal 20 al 24 maggio.

L'arresto di Prisco

Lunedì 20 maggio. Dopo avere ottenuto da Constantin una sua piena confessione, il commissario Giovanna Landolfi potrà finalmente proseguire con l'arresto di Prisco, anche se l'uomo non sembrerà voler collaborare. In attesa dell'arrivo di una prima parte dei soldi derivanti dalla vendita della villa di Gigi Del Colle, Serena e Filippo dovranno decidere come investire tale denaro e Ferri sembrerà avere un'ottima idea a riguardo. Guido proverà in tutti i modi a fare da padrino a Lollino.

Ciro (Vincenzo Alfieri) Ph. Giuseppe D'anna

Franco scopre Ciro

Martedì 21 maggio. In seguito all’arresto di Prisco, Franco si renderà conto del palpabile imbarazzo esistente tra Ciro e Angela. Bice deciderà di gestire in prima persona la situazione relativa alla scelta del padrino di Lorenzo, in modo da aiutare Mariella e Salvatore. Serena non sarà affatto contenta del fatto che Filippo appoggi l'idea di Ferri, sulla gestione dei soldi dell'eredità.

Franco decide di affrontare Ciro

Mercoledì 22 maggio. Arianna e Andrea si scontreranno su una scelta molto discutibile di quest'ultima, che si presenterà al Vulcano con una sgradita sorpresa.

Franco capirà che Ciro si è preso una cotta per Angela e deciderà di affrontare una volta per tutte il suo amico per mettere fine a questa storia. Marina non sopporterà più la presenza di Alberto ai cantieri, nel frattempo l'uomo chiarirà a Clara quale sia la vera natura del loro rapporto.

Marina contro Alberto

Giovedì 23 maggio. Giunta al limite della sopportazione, Marina cercherà di trovare un modo per mandare via dai cantieri Alberto, ma l'uomo sembrerà inarrestabile.

Andrea dovrà fare i conti con l'ostinata scelta di Arianna di portare la pistola al Vulcano. Ornella e Raffaele si troveranno a ricevere una visita che non si sarebbero mai aspettati.

Patrizio fuori di sé

Venerdì 24 maggio. Tornato a Napoli, Patrizio si godrà il meritato trionfo al Vulcano, tuttavia il ragazzo sembrerà decisamente troppo su di giri e adrenalinico. Dopo aver ricevuto l'ennesimo rifiuto di aiuto da parte di Ferri, che non vorrà ingaggiare nessuna guerra contro Alberto, Marina deciderà di continuare da sola per la sua strada.

Renato capirà che Nadia ha mentito ai suoi genitori, inoltre i due si appresteranno a venire in Napoli e la notizia non renderà affatto felice Poggi senior.