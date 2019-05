A volte anche i musicisti più famosi amano girare tranquillamente sui mezzi pubblici senza timori: è quanto successo qualche giorno fa a New York a Roger Waters, storico bassista dei Pink Floyd, che ha preferito risparmiare i soldi di un taxi per farsi un viaggetto sulla metropolitana. Alcuni passeggeri però lo hanno immortalato e le foto hanno fatto con ironia il giro del web.

Roger Waters a New York

Sicuramente sono stati fortunati i passeggeri della metropolitana di New York, visto che lo scorso sabato hanno incontrato nientemeno che Roger Waters dei Pink Floyd: ma sono stati in pochissimi a riconoscerlo. Dalle foto pubblicate si capisce che l'artista sembra un passeggero qualunque, se non fosse per il suo reddito e per le milioni di copie vendute con i Pink Floyd.

Il musicista era in giro in pieno centro in quel di Manhattan ed ha preso la metropolitana all'ora di punta, trovando posto a sedere: molti sicuramente lo avranno scambiato per uno dei tanti pendolari che affollano la metropolitana newyorkese.

Roger Waters nella metropolitana di New York

Nella foto lo si può vedere anche mentre accarezza un cane. Il cantante, settantacinquenne, è apparso di ottimo umore: dopo essere sceso dalla metro il rocker ha indossato un paio di occhiali da sole neri ed ha proseguito la passeggiata per la città.

Roger Waters e i Pink Floyd

Roger Waters si è separato dai Pink Floyd nel 1985: nonostante questo però i fan hanno assistito alla loro storica reunion dopo 23 anni in occasione del concerto di beneficenza del Live 8 a Londra nel 2008.

Riguardo al futuro invece, dopo il lungo tour sudamericano, lo scorso anno Roger ha fatto capire che il suo tour in terra australiana potrebbe essere l'ultimo. "Stavo guardando il calendario e ho pensato che questa potrebbe essere l'ultima volta che attraverso l'Australia".

Lo scorso mese il cantante [VIDEO] è stato ospite del tour solista del batterista Nick Mason con i suoi Saucerful of Secrets, ed è salito sul palco per cantare un celebre brano dei Pink Floyd, Set the control for the heart the sun.

Waters inoltre ha anche suonato il gong, posizionato di fianco alla batteria di Mason e poi alla fine dello show è tornato insieme al resto del gruppo per un inchino di ringraziamento. Ha avuto anche il tempo per scherzare e fare una battuta al suo ex compagno di band: "Voi ragazzi suonate meglio di quanto abbiamo fatto allora".

Per quanto riguarda la reunion dei Pink Floyd, questa appare ormai quasi impossibile, un po' come quella dei Led Zeppelin: sono noti a tutti ormai i dissapori tra Waters e David Gilmour, che minano oltremodo le possibilità di rivedere i tre Pink Floyd insieme.

Nick Mason ci spera da tanto tempo, ma forse, come i fan della band, ha finito ormai anche lui per rassegnarsi.