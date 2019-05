Alcuni spoiler delle prossime puntate della nota soap opera spagnola Una vita riguardano Esteban, interpretato dall'attore Jesus Rubio, il quale si avvicinerà molto a Silvia Reyes. Inizialmente l'uomo chiederà alla donna di aiutarlo a trovare una soluzione per aiutare il suo amico Cheque, un militare recluso nelle Filippine per colpa della guerra persa dalla Spagna.

In seguito Silvia chiederà aiuto ad Arturo per decidere cosa fare. Poi la Reyes deciderà di dare una mano ad Esteban e programmerà un appuntamento con Ochoa, un pubblico ufficiale che potrà suggerire tutte le pratiche da eseguire per poter liberare il detenuto. Di seguito gli altri spoiler delle prossime puntate della serie iberica.

Una Vita: Silva e Arturo organizzano alcune feste di beneficenza

Nelle prossime puntate di Una Vita, Ochoa trascorrerà una bella serata a casa di Arturo Valverde insieme a Silvia Reyes, al termine della quale l'uomo cederà tutti i documenti necessari per trovare Cheque e anche tutti gli altri militari rimasti ancora prigionieri.

Silvia ed Estaban saraanno sempre più vicini.

Per tale ragione, Silvia e Arturo, insieme ad Esteban penseranno di fondare un'associazione per liberare i militari tenuti prigionieri ingiustamente. In seguito Arturo e Silvia programmeranno alcune feste di beneficenza, con l'intento di accumulare i fondi per riuscire ad avviare la fondazione.

Esteban innamorato di Silvia

Esteban trascorrerà diverso tempo insieme a Silvia Reyes, così dopo pochi giorni l'uomo resterà notevolmente ammaliato e sedotto dalla donna.

In seguito Esteban confesserà ad Antoñito che la Reyes l'ha completamente stregato, 'rubando il suo cuore'. Seppur molto dispiaciuto, l'uomo deciderà di non intromettersi tra la donna e il suo compagno Arturo. Poi Silvia avrà un confronto con Esteban, nel quale gli confesserà che non è sicura di riuscire facilmente a lasciarsi il suo passato da investigatrice alle spalle. Nel frattempo Arturo ascolterà di nascosto tutta la conversazione e sarà notevolmente dispiaciuto per le parole della compagna.

Per tale ragione, l'uomo chiederà a Silvia di prendersi alcuni giorni per riflettere meglio sulla loro relazione sentimentale, visto anche il matrimonio già programmato tra i due. Successivamente la Reyes sarà sicura dei suoi sentimenti nei confronti di Valverde e cercherà di far capire ad Arturo che per il suo bene sarebbe disposta a rinunciare per sempre al suo passato. Dopo il discorso con Silvia, Arturo sarà parecchio felice ed euforico, così deciderà di dare un cambiamento al suo look e inizierà ad usare dei vestiti più moderni.